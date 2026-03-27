"Зелених чоловічків" не буде. Як Естонія готується до війни з Росією

Країна вже закупила деякі системи протиповітряної оборони

На тлі регулярних погроз Росії в бік Естонії та країн Балтії виникає чимало питань. Зокрема чи дійсно буде застосована п'ята стаття НАТО в разі нападу; як саме готується Таллінн до війни з Москвою; чи вистачить Естонії зброї, війська воювати та на яких союзників країна покладається.

"Телеграф" звернувся до професора міжнародного права, старшого ментора Інституту права Талліннського Технічного Університету Євгена Цибуленка, аби отримати відповіді.

Стан війська, наявність зброї та сподівання на НАТО. Який рівень підготовки Естонії зараз

Естонія запропонувала підняти планку витрати на оборону до 5% ВВП і активно озброюється. Але чи вистачить цих коштів для оборони від агресора зі Сходу, враховуючи, що, наприклад, свої гаубиці вона передала Україні, а південнокорейські K9 і французькі CAESAR можуть вироблятися і надходити повільно?

— Щодо К9, вони вже стоять на озброєнні. Фактично будуть докуповувати CAESAR. В принципі, коли Естонія передала всі свої гаубиці, це враховувалось. Тому зараз ситуації з нестачею озброєння немає. Навпаки, надходить багато нового озброєння, зокрема, польське, турецьке, також закуповуються бронетранспортери.

Естонія зараз активно озброюється. Вже надійшли HIMARS. Естонські військові пройшли навчання з роботи з ними і наразі повністю підготовлені. Країна готова, аби завдавати ударів вглиб Росії, якщо це станеться. Тобто в сторону Санкт-Петербурга чи Москви полетять не дрони, а HIMARS та ATACMS. Вже здійснено закупівлю протикорабельних ракет, які повністю перекривають Балтійське море з естонської території. Тому у разі будь-якої війни на цьому напрямку повністю перекривається експорт російської нафти по морю.

Раніше Естонія мала ППО ближнього радіуса дії, влітку 2025 стало відомо, що вона закуповує німецькі системи середнього радіуса. За цей час країна отримала щось, здатне збивати балістику?

— Країна наразі вже закупила деякі системи протиповітряної оборони. Йдеться зокрема про IRIS-T SLM, вони працюють на середню дальність, але не спеціалізуються на перехопленні балістики. Втім досвід України показав, що якщо вони працюють по літаках, крилатим ракетам, то мають майже стовідсоткову ефективність. Вони можуть перехоплювати деякі балістичні цілі на терміновому етапі польоту.

До того ж вже з'явилась нова модифікація IRIS-T SLX великої дальності, яка має протибалістичну спеціалізацію великої дальності. Надалі питання полягатиме у закупівлі таких ракет, адже наразі Естонія не має далекобійних систем ППО. Розглядається можливість їх придбання десь у 2030 році. Країна не відкидає плани закупівлі Patriot та інших ізраїльських систем.

Окрім того, у разі загрози в Естонію перекинуть системи з сусідніх країн та членів НАТО. Такий сценарій вже відпрацьовано. Не слід забувати й про сусідні країни, які мають свої системи ППО, що теж можуть збивати ракети. Тому росіян може чекати неприємний сюрприз, вони може думають, що Естонію за три дні розбомблять одним нальотом, а потім виявиться, що все-таки естонські хлопці мають зуби і волю до спротиву.

Станом на зараз військові контингенти яких країн розміщено в Естонії і чиї накази вони будуть виконувати у разі нападу РФ? Чи не вийде так, що військово-політичне керівництво умовної Британії чи Німеччини вирішить "не сваритися" з росіянами, розраховуючи на майбутні преференції при купівлі енергоносіїв?

— У різних балтійських країнах розмішені солдати з інших країн, це так би мовити специфіка цих регіонів. Тобто в Естонії умовно англійці, в Латвії — канадці, в Литві — німці. Фактично військовий контингент постійно посилюється та проходить ротацію, аби мати потрібні навички на відповідних територіях. Естонська армія формується з досвідом, як воювати саме в умовах нашої місцевості.

До слова, ця територія зовсім не танкопрохідна, чимось схожа на північ України, тобто ліси, болота. У росіян тут не вийде наступати широким фронтом. Але буде ймовірніше використовуватись напівпартизанська тактика, яку Росія застосовує на півночі України. Як сказав один із наших військових: "Ну, може, росіяни до Таллінна і дойдуть за два дні, але вони там всі і помруть, вони про це знають".

Чи розраховує Естонія у разі нападу одразу на 5 статтю статуту НАТО?

— В Естонії в принципі все добре відпрацьовано і в разі необхідності підсилити цей контингент можна дуже швидко. Усі ці частини, що тут є, тут важлива навіть не їх кількість, а сама присутність як така. Тоді Путін буде розуміти, що він нападе не на абстрактного члена НАТО, а на конкретного.

Оці люди, що говорять ніби НАТО в разі нападу буде проводити нескінченні консультації перш ніж перейти до дій, не розуміють специфіку роботи Альянсу. У НАТО, як в будь-якої армії, є начальство. Тобто є командир, який командує певними підрозділами, частинами тощо. І будь-які сили, які передаються на посилення, вони підпорядковуються саме йому, а не своєму національному уряду.

Тобто якщо англійці підсилюють естонську бригаду, то вони підпорядковуються саме естонському командиру цієї бригади чи дивізії, а не уряду Великої Британії. У разі нападу усі частини на території Естонії вступатимуть у бій.

Ба більше, я не думаю, що Росія наразі потягне війну на два фронти умовно. Кремлю ледь вдається тримати позиції в Україні, а напад на країну-члена НАТО потребуватиме чимало ресурсів та грошей. Окрім того, є загроза повністю перекрити транспортування нафти Балтійським морем.

Чи має естонська армія достатню кількість людей для війни з Росією

— Наскільки я пам'ятаю, приблизно 5 000 людей, які постійно служать, ще є резерв десь 25 000. Усі ці люди регулярно проходять навчання та ротацію, що дозволяє тримати руку на пульсі.

Зауважимо, що армія Естонії складається з Сил оборони (Eesti Kaitsevägi) та воєнізованої добровольчої організації "Кайтселійт" (Союз оборони), яка об'єднує близько 20 000 осіб.

Підготовка до приходу "зелених чоловічків" та протистояння російській пропаганді

Ви свого часу казали, що поява в Естонії "зелених чоловічків" виключена, тому можливе лише повномасштабне вторгнення. А є гарантія того, що у Нарві нема сплячих агентів РФ зі зброєю у схронах, які за наказом Кремля готові виступити проти законної влади країни?

— Якщо вони є, то їх дуже небагато, тому що в принципі наша служба безпеки працює досить активно. Таких одіозних людей або вже заарештували, або депортували в Росію. Але, як я казав, навіть якщо ні, якщо вони з'являться, то їх зачистять дуже швидко. Тобто треба розуміти, що в Криму до цього був ніхто не готовий. В Естонії до такого сценарію готуються дуже ретельно та серйозно. Це буде моментальна реакція без будь-яких шансів.

Які кроки вживає Естонія у сфері інформаційної та культурної безпеки для мінімізації загрози з боку РФ?

— Після 2014 року Естонія завжди казала, що у нас є свобода, ми тримаємо лідерство серед країн світу по свободі інтернету. Так, може здатись, що російськомовні себе відчувають тут досить комфортно. Але після початку повномасштабного вторгнення дуже жорстко за це взялися. По-перше, нарешті закрили російськомовні школи. Тобто тут багато років були фактично паралельні системи, коли існували естонські і російськомовні школи. Звичайно, вони навчалися за естонськими програмами, але основна мова навчання там була російська. Після 2022 цю систему повністю закрили. Зараз є тільки естонські школи.

Також закрили російські політичні канали на телебаченні. Зараз це все заборонено. Навіть деякі найбільш одіозні російські сайти теж заблоковані в Естонії.

У серпні 2024 року Естонська православна церква прийняла новий статут, яким начебто розірвала зв'язки з Московським патріархатом і закріпила самостійність у церковно-адміністративних, церковно-господарських, церковно-просвітницьких та церковно-громадянських справах. У квітні й червні 2025 парламент Естонії проголосував за відповідні зміни до законодавства, але президент Алар Каріс двічі ветував закон проти парафій МП? Чому так відбувається? Адже досвід України показує, що багато священників УПЦ МП були "п'ятою колоною" і працювали на ворога.

— В Естонії існувало паралельно дві церкви естонської автокефальна православна церква, яка підпорядковувалась Константинополю, та естонсько-православна церква Московського патріархату. Наразі від останньої вимагають повністю припинити будь-які контакти з російською церквою. Вони вже навіть перейменувалися, тепер це естонська християнська православна церква.

Втім повністю контакти з Москвою не розірвали, тому наш парламент розробив законопроєкт, як це зробити примусово. Через ветування президента наразі законопроєкт у Верховному суді. Каріс вважав, що це трохи непропорційна заборона, з чим я, звичайно, не погоджуюсь. Тепер рішення за судом.

Підготовка населення до війни та переймання досвіду України

Який досвід України у протистоянні з Росією може використати Естонія?

— Повномасштабне вторгнення та російська окупація у 2014 стали так би мовити рушійною силою для багатьох процесів. Зокрема закриття російських шкіл, закриття російських каналів, робота з церквою, закриття кордонів. Естонія фактично була одним з ініціаторів, щоб не видавати взагалі туристичні візи росіянам.

Місцеві російськомовні вони не володіють естонською, але мають альтернативні канали з достовірною інформацією. Естонія чи не найкраще з інших європейських країн висвітлює події в Україні.

Як проходить навчання/підготовка цивільного населення до можливого вторгнення? Проводять якісь курси поводження зі зброєю, відповідного реагування на тривоги, роз'яснення про способи укриття (дві стіни), інформування про розташування бомбосховищ тощо?

— У нас люди знають, де знаходяться бомбосховища, правила поведінки при нальотах, куди ховатися і так далі. В принципі, всі проінформовані, всім роздані брошури, де все розписано, як та куди дійти, які мати мінімальні запаси. Є різні цикли програм на різні випадки, коли немає електрики, води тощо. Також критичні установи, зокрема лікарні мають генератори.

В питанні цивільного захисту Естонія багато бере від України, вчиться на її досвіді. Це стосується й систем оповіщення про атаки, реагування на них тощо.

Естонія фіксує активність дронів на кордоні через російську агресію, зокрема, БПЛА з'являлися над Чудським озером, поблизу військових об'єктів та аеропортів. Дещо навіть збили… Чи готовий Таллінн до жорсткого припинення таких спроб порушення свого повітряного простору і збиття цих "залітних" апаратів?

— Буквально сьогодні подано законопроєкт, який планують прийняти незабаром. Він надає договір по повноваженнях як армії, так і поліції для боротьби з дронами. Тобто це питання на технологічному фронті теж відпрацюється.

Щодо чужих літаків, то в Естонії є свій протокол роботи, який не включає збиття. Коли фіксується порушення повітряного простору підіймаються винищувачі, які супроводжують літак до кордонів.

