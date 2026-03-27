Зеленский переворачивает взгляд на Украину: эксперт о том, почему поездка в Эр-Рияд стала прорывом

У Саудовской Аравии есть то, в чем заинтересована Украина, отметил глава государства

Поездка президента Украины Владимира Зеленского в Саудовскую Аравию дала "наиболее конкретный результат дроновой дипломатии за все время". Такое мнение высказал директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос.

Он прокомментировал заявление Зеленского, что Украина и Саудовская Аравия достигли важной договоренности об оборонном сотрудничестве. Она была заключена между министерствами обороны двух стран.

"Итак, имеем юридическую рамку для дальнейших контрактов. Зеленский четко расписал логику: сначала документ, потом контракты, далее — технологическое сотрудничество и инвестиции. Это классическое B2G-соглашение (между частной компанией и государством, — ред.), где государство входит через МОУ (Министерство обороны Украины, — ред.) а потом открывает рынок для промышленности. Надеюсь, после этого соглашения ограничения для украинского MilTech (военных технологий, — ред.) будут сняты", — написал он в Facebook

Семиволос пояснил, что формулировка "донор безопасности", появившаяся в сообщении о результатах визита Зеленского, — не случайна. По его мнению, президент сознательно переворачивает традиционный нарратив: Украина не реципиент помощи, а поставщик безопасности.

Переговоры в Эр-Рияде

Директор Центра ближневосточных исследований объясняет, что это имеет прямое значение для переговоров с Трампом о мирном соглашении. Если Украина является донором безопасности для союзников США в регионе, то аргумент "Украина стоит Америке денег" становится значительно слабее.

Самая интересная фраза в сообщении о визите Зеленского в СА — "Саудовская Аравия имеет то, в чем заинтересована Украина", считает эксперт.

"Что именно? Есть три варианта: нефтедоллары для финансирования оборонной промышленности; технологии и компоненты, которых нет в Украине; дипломатическое влияние на США через саудовский канал. Скорее всего, все три одновременно", — пишет Семиволос.

Он добавил, что упоминание о России и помощи Ирану — это дипломатический сигнал Эр-Рияду, что Москва и Тегеран являются союзниками, поэтому саудовская проблема с Ираном и украинская проблема с Россией являются частями одного конфликта. Зеленский предлагает общую рамку.

"Это наиболее конкретный результат дроновой дипломатии за все время. Не заявления о поддержке, а подписанный документ. Не обещания, а рамка для контрактов", — резюмировал Семиволос.

Украина и Саудовская Аравия заключила важное соглашение

Зеленский сообщил, что достигнута важная договоренность между министерствами обороны Украины и Саудовской Аравии об оборонном сотрудничестве. В ходе его визита в Ер-Рияд перед встречей с Наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом был подписан соответствующий документ. В нем заложена основа для дальнейших контрактов, технологического сотрудничества и инвестиций и усиливает международную роль Украины как донора безопасности.

Мы готовы делиться своей экспертизой и системой с Саудовской Аравией и сотрудничать по усилению защиты жизней. Уже пятый год украинцы борются против таких же террористических ударов баллистикой и дронами, которые сейчас иранский режим наносит по Ближнему Востоку и региону Залива. И у Саудовской Аравии есть то, в чем заинтересована Украина. Это сотрудничество может быть взаимовыгодным, Владимир Зеленский

Зеленский заявил о необходимости подключать глобальных игроков к переговорам о завершении войны. Согласно оценке экспертов, речь может идти, прежде всего, о Китае, который способен повлиять на Россию.