Зеленський перевертає погляд на Україну: експерт про те, чому поїздка в Ер-Ріяд стала проривом

Саудівська Аравія має те, у чому зацікавлена Україна, зазначив глава держави

Поїздка президента України Володимира Зеленського до Саудівської Аравії дала "найбільш конкретний результат дронової дипломатії за весь час". Таку думку висловив директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос.

Він прокоментував заяву Зеленського, що Україна та Саудівська Аравія досягли важливої домовленості про оборонне співробітництво. Її було укладено між міністерствами оборони двох країн.

"Отже, маємо юридичну рамку для подальших контрактів. Зеленський чітко розписав логіку: спочатку документ, потім контракти, далі — технологічна співпраця та інвестиції. Це класична B2G-угода (між приватною компанією та державою, — ред.), де держава входить через МОУ (Міністерство оборони України, — ред.), а потім відкриває ринок для промисловості. Сподіваюся, після цієї угоди обмеження для українського MilTech (військових технологій, — ред.) будуть зняті", — написав він у Facebook

Семиволос пояснив, що формулювання "безпековий донор", вжите у повідомленні про результати візиту Зеленського, — не випадкове. На його думку, президент свідомо перевертає традиційний наратив: Україна не реципієнт допомоги, а постачальник безпеки.

Переговори у Ер-Ріяді

Директор Центру близькосхідних досліджень пояснює, що це має пряме значення для переговорів із Трампом про мирну угоду. Якщо Україна є безпековим донором для союзників США в регіоні, то аргумент "Україна коштує Америці грошей" стає значно слабшим.

Найцікавіша фраза у повідомленні про візит Зеленського до СА — "Саудівська Аравія має те, у чому зацікавлена Україна", вважає експерт.

"Що саме? Є три варіанти: нафтодолари для фінансування оборонної промисловості; технології та компоненти, яких немає в Україні; дипломатичний вплив на США через саудівський канал. Найімовірніше — усе три одночасно", — пише Семиволос

Він додав, що згадка про Росію та допомогу Ірану — це дипломатичний сигнал Ер-Ріяду, що Москва і Тегеран є союзниками, тож саудівська проблема з Іраном та українська проблема з Росією є частинами одного конфлікту. Зеленський пропонує спільну рамку.

"Це найбільш конкретний результат дронової дипломатії за весь час. Не заява про підтримку, а підписаний документ. Не обіцянки, а рамка для контрактів", — резюмував Семиволос.

Україна та Саудівська Аравія уклали важливу угоду

Зеленський повідомив, що досягнуто важливої домовленості між міністерствами оборони України та Саудівської Аравії про оборонне співробітництво. В ході його візиту до Ер-Ріяду перед зустріччю зі Спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом був підписаний відповідний документ. В ньому закладено основу для подальших контрактів, технологічної співпраці й інвестицій і посилює міжнародну роль України як безпекового донора.

Ми готові ділитися своєю експертизою та системою із Саудівською Аравією і співпрацювати для посилення захисту життів. Уже пʼятий рік українці борються проти таких самих терористичних ударів балістикою і дронами, яких зараз іранський режим завдає по Близькому Сходу та регіону Затоки. І Саудівська Аравія має те, у чому зацікавлена Україна. Ця співпраця може бути взаємовигідною, Володимир Зеленський

