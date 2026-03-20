Вся надежда на ЕС? Зеленский рассказал, что с планом "Б" по кредиту в 90 млрд евро
Президент Украины Владимир Зеленский уже обсудил с лидерами Евросоюза вопросы ключевых пакетов финансовой помощи. В том числе разблокирование кредита в 90 млрд.
Об этом украинский лидер рассказал во время общения с журналистами корреспонденту "Телеграфа".
"Я проговаривал этот вопрос (разблокирование кредита — ред.) с лидерами Европейского Союза, а также с президентами. Мы настроены более оптимистично, они найдут варианты, как частично нас финансировать", — подчеркнул Зеленский.
По его словам, первый транш суммы должен быть, как и договаривался, в апреле 2026 года. То есть, сейчас еще время есть.
Новость дополняется…