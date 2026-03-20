"Враг не остановится": Зеленский о срыве весеннего наступления россиян

Каждый день Россия несет серьезные потери

Президент Владимир Зеленский заявил, что Силы обороны и Вооруженные Силы Украины фактически сорвали наступление россиян на фронте. Все планы Кремля на двух самых ожесточенных направлениях пошли кувырком.

Об этом украинский лидер рассказал во время общения с журналистами. Он отметил, что начало наступления России планировалось на первые дни марта.

"Они (украинские военные — ред.) сорвали наступление, которое планировали россияне. Это факт. Наступление должно было быть в начале весны именно в марте. Им не удалось, попыток было много, а ребята их сорвали. Просто молодцы", — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что украинские бойцы каждый день показывают свой героизм. К примеру, 20 марта бойцы 59-й бригады сбили вражеский вертолет Ка-52 на Покровском направлении.

"Каждый день враг несет серьезные потери. И я думаю, что враг не будет прекращать попытки захватывать украинскую землю. Поэтому нам нужно стоять крепко, нам всем нужно помогать нашим героям, быть благодарными", — добавил президент.

Что известно о сбитии российского вертолета Ка-52

Вертолет ликвидировали 20 марта военные 59 бригады ВСУ с помощью FPV-дрона. Операция проходила в районе населённого пункта Надеевка Донецкой области. После аварийной посадки экипаж вертолета попытался спастись, но бойцы 414 бригады "Птицы Мадяра" ликвидировали их.

Добавим, что Ка-52 "Аллигатор" — это самый дорогой и один из самых современных ударных вертолётов РФ. Его первый испытательный полет состоялся в 2008 году. Цена одного борта составляет от 17 до 20 миллионов долларов. Ка-52 имеет современную систему обнаружения целей и широкий спектр авиационного вооружения, в частности, систему "Вихрь".

Вертолет Ка-52

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Зеленский назвал 5 угроз перед переговорами с Россией.