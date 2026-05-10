Советский футболист показал истинное отношение России к ветеранам

Власти РФ пиарятся на ветеранах, однако про реальную заботу речи не идет

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР по футболу Владимир Пономарев возмущен тем, как в России относятся к ветеранам немецко-советской войны. Он назвал позором подачки РФ ветеранам.

Соответствующий комментарий Пономарева приводит sport24.ru. В РФ ветеранам положена ежегодная выплата в размере 10 000 рублей (около 6 тысяч грн) ко "Дню Победы".

Согласен с тем, что это позор. Такая сумма – просто ничто для ветеранов. Почему государство выделяет так мало денег? Неприлично даже это обсуждать. У нас в стране ветеранов можно по пальцам пересчитать, а им выплачивают такие копейки. Выплата должна составлять минимум 100 тысяч рублей. Это можно будет назвать хорошим символическим жестом в адрес ветеранов. На 10 тысяч сейчас можно курицу в магазине купить – и все. А у ветеранов очень много денег на лекарства уходит. На своем примере знаю, что только на это нужно минимум тысяч 20. Они сейчас очень дорогие. Владимир Пономарев

В сети отметили, что в России 9 мая превратилось в "победобесие". Пользователи считают, что власти РФ просто пиарятся на настоящих ветеранах, а не оказывают им реальную помощь.

Добавим, что Пономарев поддерживает российские власти. Ранее он хвастался тем, что РФ обладает супероружием.

Напомним, Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили все российские клубы и сборные от международных соревнований до дальнейшего уведомления. Первая попытка УЕФА вернуть Россию на международную арену провалилась из-за реакции некоторых европейских стран.