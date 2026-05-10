"Барселона" - "Реал": онлайн-трансляция Эль-Класико

Главное европейское клубное дерби пройдет в Барселоне

В воскресенье, 10 мая, "Барселона" сыграет против "Реала" в центральном поединке 35-го тура чемпионата Испании по футболу сезона 2025/26. Игра пройдет в столице Каталонии.

Что нужно знать

"Барселона" принимает "Реал"

Каталонцы близки к чемпионству

"Реал" провалил сезон и утопает в скандалах

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Барселона" — "Реал". Начало игры в 22:00 по киевскому времени.

"Барселона" принимает "Реал" на "Камп Ноу". Уже по итогам этой встречи каталонцы могут стать чемпионами Испании. Для этого Блаугранас необходимо не проиграть, и для этого есть все обстоятельства. Накануне в раздевалке Сливочных прогремел громкий скандал с "дракой" Феде Вальверде и Орельена Чуамени. Кроме того, фанаты требуют выгнать из состава Килиана Мбаппе, который пока не приносит Королевскому клубу больших побед.

Тем не менее в "Эль-Классико" может произойти что угодно. Именно потому это самый ожидаемый матч национальных лиг в мире.

Напомним, первое Эль-Класико сезона 2025/26 завершилось победой "Реала" со счетом 2:1. В этом матче сыграл украинский вратарь Сливочных Андрей Лунин. В битве за Суперкубок Испании "Барса" взяла верх над "Реалом" со счетом 3:2.