Угроза реальна? Какие иранские ракеты могут долететь до Украины

Ракеты Ирана являются современными и опасными

Иран начал угрожать Украине из-за отправки украинских специалистов на Ближний Восток для перехвата "Шахедов". Там заявили, что теперь вся территория Украины является "законной целью" для исламской республики.

Иранские ракеты имеют достаточную дальность, чтобы достичь территории Украины. Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказал военный аналитик Дмитрий Снегирев.

В субботу, 14 марта, глава комиссии по нацбезопасности парламента Ирана Ибрагим Азизи выразил угрозы в сторону Украины. Он заявил, что "действия Киева по поддержке Израиля, в том числе помощь с дронами", делают всю территорию Украины "законной целью" для Ирана.

Действительно ли Иран может запустить ракеты в сторону Украины?

Военный аналитик Дмитрий Снегирев считает, что относиться легкомысленно к таким заявлениям не стоит. Поскольку у Ирана есть необходимые запасы ракет.

"Есть иранская ракетная программа, которая брала начало еще с советских разработок, что были закуплены, соответственно, в Ливии. Затем присоединились уже китайские специалисты. И сейчас иранская ракетная программа считается одной из самых модерновых. Причем радиус поражения цели от 300 до 1,5 тысячи километров. Это ракеты Fateh (Фатех)-110, Zolfaghar (Зульфикар) и ряд других. То есть, средства поражения есть", — сказал Снегирев.

Он добавил, что, по оценкам американской разведки, общая численность ракетного потенциала Ирана насчитывала до 3 тысяч единиц. Из них выпущено по странам Персидского залива и Израилю по разным оценкам примерно до 1000-1200 ракет.

"Плюс уничтожено ВКС Соединенных Штатов и Израиля, примерно такое же количество. Но, в любом случае, определенный запас баллистических ракет есть. Причем, они масштабировали производство ракет и через своих прокси. Это ХАМАС и Хезболла. Причем производство было размещено фактически под боком у Израиля. В туннелях. Причем, стоит отметить, что даже наземная операция ЦАХАЛа дала возможность ликвидации не более 40% подземных тоннелей и, соответственно, производственных мощностей средств поражения", — пояснил аналитик.

Иран может получать помощь в рамках "оси зла"

По его словам, кроме Китая, КНДР и Россия также привлекались к иранской ракетной программе. Поэтому определенный арсенал средств поражения у них в наличии есть.

"Стоит отметить, что происходил обмен технологиями и со страной-оккупантом. Иран, соответственно, передавал технологии производства БПЛА. Также его специалисты выступали в качестве инструкторов и ведущих инженеров во время строительства заводов в Ижевске и Елабуге. А россияне расплачивались ракетными технологиями. Так что потенциальная угроза и исключать возможность нанесения удара по территории Украины нельзя, учитывая тот факт, что Украина направила в четыре страны Персидского залива своих специалистов для нейтрализации иранских средств поражения. Речь идет о БПЛА. И, соответственно, направлены дроны-перехватчики. Поэтому, учитывая географию ударов иранской стороны, этот сценарий выглядит вероятным. Но здесь возникает вопрос, что украинская сторона имеет моральное право требовать от партнеров, в качестве превентивных мер, усиления своей системы противовоздушной обороны. В первую очередь, в моменте защиты от баллистических средств поражения, являющегося основным элементом иранской ракетной программы", — подчеркнул Снегирев.

Расстояние по прямой между южными областями Украины и северными районами Ирана составляет примерно 1450-1500 км. Кратчайший путь проходит через акваторию Черного моря, территорию Грузии и Армении.

Какие еще дальнобойные ракеты есть у Ирана

Как сообщал "Телеграф", наиболее дальнобойной иранской ракетой сейчас считается жидкотопливная Khorramshahr (Хоррамшахр). Она названа в честь города Хорремшехр и баллистическая ракета средней дальности, которую Иран испытал в январе 2017 года. Для Khorramshahr заявленный вес боевой части составляет 1800 килограммов при дальности полета в 2 тысячи километров. А в случае использования меньшей боевой части эта ракета, вероятно, может лететь и на 3 тысячи километров.

Для других баллистических ракет, таких как Emad, Ghadr и Sejjil вес боевых частей варьируется от 750 до 850 килограммов. Их дальность – от 1700 до 2 тысяч километров, соответственно.

