Встречается с военным: что известно о личной жизни звезды "Тихой Навы" Анастасии Пустовит

Анастасия не показывает возлюбленного в соцсетях

Звезда украинского сериала "Тихая Нава" Анастасия Пустовит, в отличие от своего коллеги Александра Рудинского, предпочитает держать личную жизнь подальше от публичного внимания. Актриса не раскрывает имя своего избранника, известно лишь, что в начале полномасштабной войны он присоединился к рядам ВСУ.

Что известно:

Анастасия Пустовит сыграла в сериалах "Первые ласточки", "Пусть", Тихая Нава" и многих других проектах

Актриса не говорит о личной жизни, но в 2024 году призналась, что встречается с военнослужащим

Что известно о личной жизни Анастасии Пустовит

Звезда украинских сериалов Анастасия Пустовит сохраняет приватность в вопросах личной жизни. Актриса никогда не была замужем, но в 2024 году в интервью VIVA призналась, что состоит в отношениях с военным. На тот момент их роман длился уже около трех лет.

Анастасия Пустовит звезда украинских сериалов, Фото: anastasiia.pustovit_volunteer

Первый год было тяжело, особенно, когда он был пехотинцем, в полях. Сейчас уже немного полегче. Слава богу, мы имеем возможность увидеться. Анастасия Пустовит

Имя своего избранника Пустовит не назвала, но отметила, что он пошел на фронт добровольцем с первых дней полномасштабной войны и служил на Запорожском направлении. Именно Запорожье стало местом их редких встреч — при любой возможности актриса приезжала туда, чтобы провести с любимым хотя бы немного времени.

Анастасия Пустовит в сериале "Тихая Нава", Фото: anastasiia.pustovit_volunteer

Также Анастасия рассказывала, что в начале вторжения России вместе с родителями около двух недель провела в оккупации в поселке под Киевом, где организовала волонтерский штаб. Звезда "Тихой Навы" активно включилась в эту работу, но затем начала постепенно возвращаться к актерской профессии.

Анастасия состоит в отношениях с военным, Фото: anastasiia.pustovit_volunteer

В интервью Пустовит отмечала, что не могла позволить себе жить за счет родителей или возлюбленного, поэтому шаг за шагом возвращалась к работе и привычному ритму жизни.

Пустовит активно занималась волонтерством, Фото: anastasiia.pustovit_volunteer

По словам актрисы, именно семья и любимый человек стали для нее главной опорой в это непростое время. Несмотря на участие в зарубежных проектах, после работы за границей Анастасия возвращалась в Украину.

Во-первых, моя семья остается в Украине, мой парень – военный – здесь. А во-вторых, у меня нет детей, мне не нужно нести ответственность за кого-то меньшего и заботиться о его безопасности. Анастасия Пустовит

В социальных сетях звезда "Тихой Навы" не публикует фотографий со своим избранником. Свежими подробностями личной жизни в последнее время актриса также не делилась.

Что известно о личной жизни Анастасии Пустовит, Фото: anastasiia.pustovit_volunteer

