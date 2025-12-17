Путин плюет на Трампа: Портников объяснил новые заявления главы Кремля

Владимир Путин не реагирует на мирные предложения США и перешел к прямым угрозам Европе

На расширенном заседании коллегии Министерства обороны России глава Кремля Владимир Путин произнес очередную воинственную речь. Несмотря на проведение "мирных переговоров", он пообещал "добиться целей СВО" и начал угрожать европейским странам.

Заявления руководства РФ следует воспринимать буквально. Об этом рассказал украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников.

Что нужно знать:

Глава Кремля произнес ряд очередных агрессивных заявлений

Он подчеркнул, что будет продолжать войну против Украины

Путин также заявил, что Россия "не представляет угрозу Европе"

В своей речи Путин заверил в достижении Россией всех "целей СВО" любыми средствами. Он подчеркнул, если "исторические территории РФ" не удастся "освободить" дипломатическим путем, это будет сделано силой, однако, что это за земли так и не уточнил.

"Путин перешел к прямым угрозам европейцам, обвиняя их в подготовке к войне с РФ. В тональности этих заявлений и их содержании не было бы ничего сенсационного, если бы они не происходили на фоне, так называемых, мирных переговоров, которые сейчас проходят между Украиной, США и странами Европы", — отметил Портников.

Виталий Портников. Фото Егор Бондаренко

Он подчеркнул, что российский президент не выражает никакого желания завершать войну. Напротив, он провоцирует еще большее нагнетание напряженности. Поскольку в "русские исторические земли" могут войти и Галичина с Буковиной.

"Такие же заявления мы слышали от всех высокопоставленных чиновников РФ. Это подтверждает, что процесс вокруг нынешних якобы мирных переговоров, является для россиян своеобразной ширмой или туманом для Дональда Трампа и его администрации. А пока американцы будут пытаться что-то разглядеть, Путин хочет продолжить завоевание Украины по частям", — резюмировал Портников.

Виталий Портников

Чем завершились переговоры в Берлине

