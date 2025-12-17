От концертов и бизнес-игр до главы партии "Слуга народа". Что нужно знать о Корниенко и его скандалах

Александр Корниенко уже во второй раз стал во главе партии "Слуга народа"

Первый вице-спикер Верховной Рады Украины Александр Корниенко в среду, 17 декабря, был избран главой партии "Слуга Народа". Он не раз попадал в скандальные и смешные ситуации.

О смене главы партии сообщил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. "Телеграф" решил вспомнить яркие моменты из биографии Александра Корниенко.

"Только что "Слуга Народа" избрала нового председателя партии. Им стал первый вице-спикер парламента Александр Корниенко", — написал Арахамия.

Он поблагодарил бывшую главу партии Елену Шуляк "за ее качественную и честную работу на этом посту". Также Арахамия пожелал Корниенко "дальнейших успехов и вдохновения".

Кто такой Александр Корниенко

Александр Корниенко родился в Киеве 12 мая 1984 года. Учился в Национальном техническом университете КПИ. В 2007 году получил диплом магистра химической технологии и инженерии. Позже Корниенко получил квалификацию консультанта по положительной психотерапии в Висбаденской академии психотерапии.

В начале 2000-х Корниенко работал журналистом в журнале "Молоко". В 2003-2004 годах был редактором газеты "Молодая гвардия". Затем в течение трех лет Корниенко издавал газету "Студентка".

В 2011–2013 годах Корниенко был концертным директором украинской рок-группы "Крошка Цахес". В период с 2010 по 2019 год Корниенко занимался бизнес-тренингами. Он сосредоточился на коучинге как бизнес-игре и провел более 100 учебных мероприятий для молодежи и студентов.

В Верховной Раде IX созыва Корниенко был первым заместителем председателя фракции "Слуги народа" Давида Арахамии. 10 ноября 2019 года был впервые избран главой партии "Слуга народа". В своей речи на партийном съезде он анонсировал законодательные изменения по политическим партиям. Также Корниенко заявил, что его партия прогрессивная. И она должна "сексуально привлекать украинцев".

"Партия должна быть секси для кандидатов, должна возбуждать", — сказал он тогда.

В декабре 2019 года представители украинской киноиндустрии написали открытое письмо премьер-министру и обвинили Корниенко в политической заангажированности относительно кандидатуры Юлии Синькевич, единственной на то время финалистки конкурса на должность главы Госкино.

А 23 июня 2020 года Александр Корниенко попал в сексистский скандал, обсуждая с Давидом Арахамией внешность депутата Ирины Аллахвердиевой. Относительно ее прозвучали комментарии о внешнем виде и выносливости. Корниенко назвал Аллахвердиеву немного "поддутой", намекнув на возможные косметические манипуляции. Как стало известно позже, Корниенко и Арахамия комментировали не Ирину Аллахвердиеву, а Татьяну Домбровскую, что, конечно, не оправдание. Корниенко извинился за инцидент.

Он женат с 2017 года. Жена Корниенко работает в семейном психологическом лагере "Каникулы души". Супруги воспитывают троих дочерей.

