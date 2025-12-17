Топ-чиновник построил роскошный дом, но не смог назвать его цену (фото)

Площадь дома составляет 291 м², а на территории — беседка и собственный выход к воде

В Киевской области руководитель Департамента организационного обеспечения деятельности Бюро экономической безопасности Алексей Дрозд построил дом площадью под 300 м². Сам чиновник утверждает, что принимал активное участие в строительстве, помогал с покупкой материалов, но при этом не знает, во сколько ему обошёлся дом. Эксперт-архитектор оценивает его в около 400 000 долларов (примерно 16,8 млн гривен).



Официальные доходы семьи за период строительства (2017–2019) были относительно скромными — 26–40 тысяч гривен

По документам дом был завершён в 2018 году, но в декларации за 2024 год он значился недостроенным

Сметная стоимость строительства, указанная в документах, — менее 900 000 гривен

В 2017 году Дрозд приобрел земельный участок возле Виты-Почтовой. 24 сотки земли ему обошлись в 49 595 гривен — менее 2000 долларов в то время. Или 76 долларов за сотку. Об этом пишет Hromadske.

В СМИ показали объявления о продаже участка в этом районе в том же 2017 году. Согласно ему, 15 соток обошлись бы тогда почти в 400 000 гривен или 14 500 долларов. 978 долларов за сотку. То есть в 12 раз дороже.

С сентября 2017 по сентябрь 2018 на участке возводили фундамент будущего дома. Дрозд тогда входил в антикоррупционный совет в парламенте прошлого созыва. К марту 2019 года была готова уже крыша и коробка. К слову, в 2020 году Дрозд вошел в конкурсную комиссию, которая оценивала кандидатов в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

В последней декларации Алексея Дрозда, за 2024 год, дом значится недостроенным. Его ввели в эксплуатацию только летом 2025 года. Хотя по данным реестра строительной деятельности, год завершения строительства — 2018.

Площадь дома составляет 291 м², он двухэтажный. На территории — еще один дом, поменьше, беседка и собственный выход к воде. Уже готовые дома, но с чуть меньшей площадью, в этом районе стоят около 300 000 долларов. В то же время сметная стоимость дома, который строил Алексей Дрозд, согласно разрешительным документам, должна составлять менее 900 000 гривен — около 30 000 долларов в то время.

Однако архитектор Олег Гречух считает иначе — эти цифры очень далеки от правды и реальная стоимость строительства такого дома может стартовать от 400 000 долларов.

Я думаю, что вместе с участком… без озера, именно дом, пристройка и все остальное — это от 400 000 долларов может стоить. Это не менее 150 000 долларов, при очень экономном подходе к строительству, когда уже сэкономили на всем, на чем могли. Потому что строительство требует больших ресурсов, особенно пустой участок: надо все привезти, сделать, если оно еще и растянуто во времени, значит, какие-то процессы останавливались, их надо было консервировать полагает он.

Согласно данным декларации, значительные доходы семья Дрозд получила только в 2021 году, когда отец Алексея подарил ему 3,5 миллиона гривен. Часть — 1,5 миллиона — Алексей подарил супруге Алене. Однако даже с учётом этого подарка средства семьи не покрывают полностью предполагаемую стоимость дома.

Смотрите, я максимально был привлечен сам – в выходные дни, в отпуск – для строительства этого дома. Где-то мне помогали мои друзья. Я лично покупал материалы и почему мы так долго строились, потому что это было очень растянуто во время рассказывает Алексей Дрозд, утверждая, что сам участвовал в строительстве дома.

Но в то же время, назвать сумму, в которую обошелся дом, он не может:

Если честно сказать вам, не могу вам сказать. Это нужно сесть подсчитать. Если честно, я не считал

В то же время к стоимости дома стоит добавить еще свой водоем, ведь он частично принадлежит семье Дроздов, а именно жене Алексея — Алене. В 2021 году женщина приобрела здесь еще два участка по 10 соток, и они включают часть водоема, в который выходит дом.

Именно доставка техники стоит 1000 долларов — просто чтобы приехал экскаватор и съехал с лафета. Заплыв в озеро. А уж его период работы… День стоит еще 1000 долларов. 20 дней – 20 000 долларов соответственно. И за день работы он немного может сделать, потому что водная гладь большая, ведь это не бассейн 10 на 10 метров. Здесь нужно много изменений, чтобы большое количество болота исчерпать, куда-то выгрузить, высушить, вывезти. Поэтому такой размер озера, как мы видим на космическом снимке, несколько соток, чтобы эту грязь и камыши выгрести и вывезти, я думаю, это месяц работы, и сотню тысяч долларов такое будет стоить по меньшей мере. Это если делать хозяйственным способом, когда где договорились. А если это делать по-правильному — карту, проект — это еще дороже. Вообще чистка озер это очень дорогая штука объяснил эксперт Олег Гречух.

По официальным данным, таких сбережений и доходов у супругов не было.

В СМИ говорят, что в период с 2017 по 2019 годы, когда была возведена основа дома, средний месячный доход Алексея и его жены колебался от 26 000 до 40 000 гривен на двоих, к тому же у пары есть двое детей. Но за три года сбережения пары немного увеличились. Первоначально было более 280 000 гривен, 14 000 долларов и 2000 евро. К концу 2019 года — примерно 370 000 гривен и 19 000 долларов.

Значительные доходы семья Дрозда получила только в 2021 году. Тогда отец подарил ему 3500000 гривен. Полтора миллиона из них Алексей подарил жене Алене.

