Чем закончились переговоры в Берлине? Зеленский сделал 9 важных заявлений

На этой неделе активный дипломатичный процесс продолжится

В понедельник, 15 декабря, в Берлине прошел второй раунд переговоров между украинской и американской делегациями. Стороны добились прогресса по многим пунктам, но все еще остаются противоречия.

Что нужно знать:

По результатам переговоров в Германии Украина и США все еще имеют разные позиции по территориальному вопросу

Ко второму дню переговоров присоединился президент США Дональд Трамп

На этой неделе американцы должны провести переговоры с Россией, после чего будет новая встреча украинской и американской переговорных команд

По результатам переговоров президент Украины Владимир Зеленский сделал ряд заявлений. "Телеграф" собрал главные.

Обсуждались пять документов

Зеленский объяснил, что в ходе нескольких раундов переговоров стороны обсуждали пять документов, касающихся завершения войны. Часть из них являются гарантиями безопасности, другие касаются послевоенного восстановления.

Мы провели три-четыре раунда переговоров между нами, отдельные раунды были на полях этого саммита между нашими командами, без меня тоже. Договоренность важна – мы рассчитываем на пять документов. Часть из них о гарантиях безопасности, — рассказал Зеленский

Он добавил, что речь шла также о средствах на восстановление Украины. Поднимался вопрос жилья для тех, кто потерял его из-за войны и поддержки семей погибших защитников.

Я сегодня впервые поднял вопрос, который, на мой взгляд, очень важен. Это наши переселенцы, потерявшие жилье. Это большие деньги, десятки миллиардов долларов – мы насчитаем около 70-80 миллиардов… Я считаю, что любой воин, погибший на войне, это для нас Герой. Нам очень непросто нести эту финансовую ответственность, хотя это гордость, но это действительно серьезная нагрузка. Мы все это будем выплачивать, Владимир Зеленский

О "деструктивных пунктах" мирного плана

Зеленский отметил, что на переговорах акцентировал внимание, чтобы нежелательные для Киева пункты плана не появились в других документах.

Мы сказали партнерам, что эти пункты в той или иной формулировке были изъяты… очень не хочется, чтобы они появлялись в других документах… Я, честно говоря, не хочу их сегодня комментировать. Важно, что их уже нет. Это не значит, что у нас сейчас идеальный план. Но это рабочая версия, – сказал президент

Украина не будет признавать Донбасс российским

Что касается позиции россиян, пока она не изменилась, вы знаете, что они хотят наш Донбасс. Позиция наша практичная, реальная, справедливая, мы на ней стоим, а мы не хотим отдавать наш Донбасс. Американцы хотят найти компромисс, предлагают свободную экономическую зону. Я еще раз подчеркиваю, что свободная экономическая зона – это не значит, что под руководством Российской Федерации. Ни де-юре, ни де-факто мы признавать Донбасс российским не будем. Ту часть, которая временно оккупирована. Но, тем не менее, мы проговорим вопрос о территории. Вы знаете, что он один из ключевых. У нас пока консенсуса нет, Владимир Зеленский

О референдуме

В любом случае мы пока не говорим о референдуме. Сложный документ, сложные решения. Пробуем сделать все, чтобы и без того, жизнь, которая непростая у украинцев, из-за войны, не усложнять теми или иными решениями, — сказал глава государства

О территориальном вопросе

Зеленский проинформировал, что компромисс по этому поводу пока не найден. Требования РФ неизменны, продолжается работа.

Вы знаете, что он один из ключевых. В этом вопросе у нас пока что консенсуса нет, — отметил он

Переговоры Украины и США в Берлине

О выборах

Я еще раз подчеркнул нашим партнерам. Я готов к выборам. Для того чтобы народ Украины был готов к этому, нужно сотрудничество законодателя по изменению законов, но прежде всего самое главное — это возможность провести легитимные выборы или провести выборы с легитимным результатом. Для этого нужна инфраструктура безопасности. Я сказал (партнерам – ред.), что 60-90 дней, или сколько нам нужно будет, тот или иной срок, который мы готовы согласовать и с партнерами, и с "русскими" (…) и для выборов нужно cisefire (прекращение огня – ред.), Владимир Зеленский

О Рождественском перемирии

Президент поддержал идею канцлера Германии Фридриха Мерца о введении Рождественского перемирия. Эту идею поддерживают США.

Я как президент безусловно поддерживаю такую идею. Я считаю, что и энергетическое перемирие нормально, любой cease fire мы будем поддерживать. Мы в целом поддерживаем и Европу, и Соединенные Штаты Америки в шагах по окончании войны, — сказал Зеленский

Ко второму раунду переговоров присоединился президент США Дональд Трамп

Все вместе с европейцами мы сегодня разговаривали с президентом Трампом. Мы с ним лично общались, обо всех этих шагах, — отметил президент

Зеленский добавил, что когда документы доработают или стороны приблизятся к конечному варианту, он и Трамп встретятся.

О следующих шагах

Уже в эти выходные может состояться новая встреча украинской и американской переговорных команд. Если она пройдет и пройдет успешно, дальше будет рассматриваться встреча Зеленского и Трампа.

Ранее "Телеграф" рассказывал о результатах первого дня переговоров в Берлине. Она длилась более 5 часов.