Украину накроет похолодание и сильный туман? Какой будет погода в эти выходные

Существенных осадков на выходных не прогнозируют

Этот декабрь в Украине достаточно теплый и малоснежный, хотя в ближайшие выходные страну накроет небольшая волна похолодания. Однако существенных осадков синоптики не прогнозируют.

Согласно данным Укргидрометцентра, в пятницу, 19 декабря, в большинстве областей Украины, в частности центре и на севере, похолодает. Температура воздуха снизится на несколько градусов.

Холоднее всего будет в Сумской и Черниговской областях (0…-2 градуса). В южных и западных областях сохранится теплая погода, будет облачно с прояснениями.

Погода в Украине на 19 декабря

В субботу, 20 декабря, по всей территории Украины будет облачно, но без осадков. В Харьковской, Сумской и Черниговской областях днем столбики термометра покажут 0…-2 градуса, а в остальных регионах будет плюсовая температура. Ночью и утром Украину может накрыть сильный туман.

Погода в Украине на 20 декабря

В воскресенье, 21 декабря, похолодает и в западных регионах Украины. В Ровенской, Хмельницкой и Тернопольской области температура днем снизится до +1…+3 градусов. Существенных осадков не будет.

Погода в Украине на 21 декабря

Сайт Ventusky прогнозирует похожую картину погоды на выходных. Осадков в виде дождя и снега в Украине не ожидается, как и сильных морозов. Лишь в воскресенье, 21 декабря, согласно прогнозу, температура воздуха по всей стране сохранится в пределах +2…+4 градуса.

Погода в Украине прогноз на 21 декабря

