Украина останется одна? Чего ждать от США и Трампа в 2026 году

Выборы в Конгрессе могут многое изменить для Киева

С приближением 2026 у многих возникают вопросы: чего ждать Украине от США и как может измениться курс главы Белого дома Дональда Трампа. Особенно учитывая его давление на мирный план и переговоры.

На эти вопросы ответил старший советник Департамента по обороне и безопасности в Центре стратегических и международных исследований (CSIS), бывший полковник Корпуса морской пехоты США с более чем 30-летним опытом Марк Канчиан в интервью ТСН. По его словам, поразительных изменений в позиции США можно не ждать, но кое-что вероятнее измениться.

Что нужно знать:

США пытаются отойти от поддержки Европы, чтобы она сама себя защищала

Существенное влияние на переговоры, позицию Трампа будут иметь украинские удары по энергетике РФ

Предстоящие выборы в Конгрессе могут сыграть на пользу Украине

Канчиан говорит, что есть две очевидные вещи, которых следует ожидать в 2026 году. Первая — администрация Трампа хочет, чтобы Европа сама себя защищала и не полагалась на США. То есть, европейские страны должны взять на себя главную ответственность за помощь Украине.

Второе – существует культурно-политическое расхождение в новой Стратегии национальной безопасности США. Достаточно хорошо это показывают оценки "демократического отката в Европе". Здесь речь идет о взглядах администрации Трампа на множество мигрантов и на то, что некоторые страны могут быть ненадежными партнерами с точки зрения безопасности именно из-за масштабов иммиграции.

"Мы увидим продолжение нынешней политики. США будут продавать оружие европейцам, но не будут предоставлять собственное финансирование. Это, вероятно, будет продолжаться, ведь президент Трамп воспринимает мир, прежде всего, сквозь экономическую призму. С его точки зрения, продажа оружия — это хорошо для экономики США и американского производства", — объясняет бывший полков.

По его мнению, США продолжат свою политику по отношению к Европе, но она не станет жестче. Трамп продолжит подталкивать Европу к ответственности за собственную оборонку.

Канчиан добавляет, что в этой дискуссии не хватает еще одного важного элемента – Стратегии национальной обороны. Стратегию национальной безопасности, которая выходит из Белого дома, все видели. Но есть еще и Стратегия национальной обороны, которую готовит Пентагон, и именно она будет содержать детали американских сил и их размещения.

"Для Европы ключевым будет вопрос, останутся ли американские войска на континенте. Ожидается, что силы, которые были срочно (дополнительно — Ред.) переброшены в Европу в начале войны в 2022 году, вернутся в США", — объясняет эксперт.

Какие прогнозы для Украины на 2026 год

Канчиан считает, что администрация Трампа продолжит нынешний курс. Вряд ли можно ожидать кардинальных перемен, даже в разговорах о мирном плане и переговорах.

Одним из непредсказуемых факторов на 2026 год остаются украинские удары по российской энергетической инфраструктуре. Украина активно атакует РФ и получает дополнительные ресурсы для этого.

"Это (удары по энергетике - ред.) самый мощный инструмент давления на Россию, который может заставить ее согласиться на договоренности. Именно энергетический сектор удерживает российскую экономику на плаву и позволяет продолжать войну, платить своим союзникам и избегать серьезных потрясений для российского населения", — говорит бывший полковник.

Он добавил, что даже рекомендовал бы Генштабу ВСУ сосредоточить ресурсы именно на этом: продолжать удары по энергетическим объектам и снижать уровень энергетического производства. Во время Второй мировой США извлекли урок, что удары по энергетической инфраструктуре Германии имели огромный эффект.

Канчиан говорит: "В ноябре в США состоятся (промежуточные — Ред.) выборы (в Конгресс США, американцы переизберут треть Сената и всю Палату представителей — Ред.), а новый состав Конгресса начнет работу в начале января 2027 года. Ожидается, что демократы получат большинство в Палате представителей. В последнее время они демонстрировали серьезные успехи, поэтому нельзя исключать, что они смогут получить контроль над Сенатом. Это заставит администрацию Трампа гораздо больше сосредоточиться на внутренних вопросах и искать двухпартийные решения, что для них очень сложно. Но в то же время это означает, что внимания к Украине может стать меньше. Возможно, это даже пойдет на пользу, ведь фокус сместится на внутреннюю политику США".

Однако здесь не следует исключать то, что демократы могут давить на администрацию Трампа с требованием активнее помогать Украине.

