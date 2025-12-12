Новая линия разграничения на Донбассе? У Зеленского заявили о возможных уступках

Киев соглашается только при определенных условиях

Украина готова согласиться на создание демилитаризованной зоны в Донецкой области. Однако отвести войска должны и украинская, и российская сторона.

Что нужно знать:

Решение Украины — часть обновленного плана США, переданного Киевом команде Трампа

В ОП заявили, что решение не принято, а речь идет только о теоретических моделях

Инициативу поддержали Макрон, Мерц и Стармер

Контроль за договоренностями предлагают передать международным миссиям

В плане также есть гарантии безопасности и требование, чтобы Россия заплатила за восстановление

Об возможной уступке советник руководителя ОП Михаил Подоляк рассказал в комментарии Le Monde. По его словам, следует определить, какие виды оружия будут отведены и ввести международные миссии для контроля за соблюдением договоренностей.

Газета называет предложение "значительной уступкой для прекращения войны"

Необходимо будет логически и юридически определить, должны ли быть выведены все виды вооружения или только тяжелое вооружение. Чтобы предотвратить потенциальные нарушения, представители мониторинговых миссий и иностранный контингент должны присутствовать, чтобы обеспечить соблюдение принципов и договоренностей. (…) Это естественный формат для прекращения конфликта, учитывая, что часть территории, к сожалению, останется под фактической российской оккупацией, и линия разграничения будет установлена ​​в любом случае. Михаил Подоляк, советник руководителя ОП

В то же время, в Офисе президента опровергли заявления о "согласии Украины" на буферную зону на Донбассе. Советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин подчеркнул, что издание подало информацию некорректно: Подоляк лишь описывал возможные теоретические сценарии, которые могут обсуждаться на уровне концепций, но не отражают никаких решений украинской стороны.

В ОП подчеркивают, что подобные решения принимаются исключительно высшим политическим руководством государства или гражданами Украины.

Что сообщали в Le Monde

Сообщается, что эта идея стала частью обновленного американского мирного плана, который Киев представил президенту США Дональду Трампу. По данным издания, инициативу согласовали европейские лидеры — Фридрих Мерц, Эммануэль Макрон и Кир Стармер.

По плану нужно, чтобы США присоединились к участию в надзорных силах для наблюдения, контроля за исполнением соглашения, разведки, контроля перемещения войск и соблюдения линии разграничения.

Отмечается, что такая уступка может позволить избежать требования России на полную передачу Донецкой области в руки оккупантов, ведь это для Украины красная линия. Владимир Зеленский накануне подчеркнул, что территориальные решения должны быть приняты украинцами на выборах или на референдуме.

Какие еще детали относительно плана сообщил Подоляк

Подоляк также предоставил детали по посланному в США плану — первая из трех частей в 20 пунктах касается завершения войны, вторая "описывает построение европейской архитектуры безопасности на послевоенный период, включая вопросы гарантий безопасности, призванных сдержать Россию с начала новых наступательных действий после возможного прекращения огня". В третьей части речь идет об отстройке Украины, в частности, восстановлении экономики. По словам Подоляка обязательным элементом является вклад России в восстановление.

Издание сравнивает решение о линии разграничения с демилитаризованной зоной между Кореями. Однако отмечает, что в Украине зона разграничения может быть длиннее и глубже, чем корейский вариант в 4 километра шириной и 250 км длины.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что президент США Дональд Трамп накануне заявил, что Украине нужно провести выборы. В Киеве отметили, что укрытий для этого хватает. Трамп также давит на Украину и Европу ради уступок в мирном плане, правда, соглашаясь на гарантии безопасности. Уже 13 декабря в Париже может пройти встреча Украины, Британии и Германии с США.