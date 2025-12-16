Британские войска развернут в Украине? Министр обороны сделал важное заявление

Лондон повышает уровень готовности в рамках "коалиции желающих"

Министр обороны Великобритании Джон Гили заявил, что Лондон рассматривает присутствие британских войск на земле и самолетов в небе как элемента будущих гарантий безопасности после достижения мира. Об этом он сообщил 16 декабря во время встречи Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" (UDCG).

Об этом сообщает корреспондентка "Телеграфа". Гили подчеркнул, что накануне в Берлине появились сигналы самого большого за время войны прогресса в мирных переговорах.

В рамках коалиции желающих мы повышаем уровень готовности. Я и дальше направляю финансирование на подготовку британских войск и вооруженных сил, чтобы мы были готовы к развертыванию, когда наступит мир с военными на земле и самолетами в небе. Джон Гили, министр обороны Великобритании

Министр подчеркнул, что противовоздушная оборона, по его словам, остается безоговорочным приоритетом для поддержки со стороны союзников. Гили подтвердил крупнейшую в истории Великобритании годовую инвестицию в ПВО для Украины — 600 млн фунтов (33,98 млрд грн), которые пойдут на системы ПВО, ракеты и автоматизированные турели для уничтожения дронов со снабжением уже сейчас и в течение 2026 года.

Отдельно он сообщил о запуске в Британии производства дронов перехватчиков Octopus, что позволит ежемесячно передавать Украине тысячи новых беспилотников для защиты от "шахедов".

