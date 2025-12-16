У Путина категорически отказались от рождественского перемирия и назвали причину

РФ не хочет, чтобы у Украины было время "на передышку"

В Кремле не поддерживают идею рождественского перемирия, заявляя, что России якобы нужен полноценный мир. В то же время в РФ отказались комментировать план гарантий безопасности Киеву, который 15 декабря опубликовали 15 декабря, потому как видели его только в СМИ.

Что нужно знать

В РФ намерены высказываться о гарантиях безопасности только после получения полного текста

Путин недавно говорил с Трампом по телефону

Идея рождественского перемирия на Украине не поддерживается Москвой, потому что это "пауза"

Об этом заявил пресс-секретарь российского главы Владимира Путина Дмитрий Песков. Он не стал высказываться о гарантиях безопасности, сказав, что пока в РФ видели только "газетные публикации".

Мы пока видели газетные публикации. Реагировать на газетные публикации мы не будем. Текста пока не видели. Когда увидим, будем анализировать заявил он.

Песков также подтвердил, что недавно Путин общался по телефону с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Информация об этом есть в публичных сообщениях Кремля.

Отдельно Песков прошелся по теме идеи "рождественского перемирия". Он заявил, что якобы Россия стремится к миру, а не к временной передышке:

Если присутствует у украинцев и начинает доминировать желание подменить выход на сделку сиюминутными нежизнеспособными решениями, мы вряд ли готовы в этом участвовать. Поэтому мы хотим мира. Мы хотим добиться мира, а не перемирия, чтобы дать передышку Украине и подготовиться к продолжению войны было заявлено журналистам.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Путин цинично высказался о вопросе территорий.