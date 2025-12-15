"Эти дни могут приблизить нас к миру": что сказал Зеленский о переговорах с США в Берлине

Украинская делегация делает все, чтобы добиться результата, который будет уважать народ Украины

В Берлине завершился второй раунд переговоров между украинской и американской делегациями. Стороны достигли прогресса по многим пунктам, но по ключевым вопросам, понимания пока нет.

Взгляды на территориальные вопросы у Украины и США на данный момент остаются разными. Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время совместного с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем общения с представителями медиа в Берлине.

"Я бы не утверждал, что США на переговорах чего-то добивались (в частности, уступок Украины в территориальных вопросах, — ред.). Это требования россиян. Конечно, не все вопросы просты. Есть сложные вещи, в частности, что касается территорий. Безусловно, все поднимают этот вопрос", — заявил Зеленский.

Также он обозначил роль США в переговорах о прекращении войны. Президент подчеркнул, что американская сторона стремится выступать исключительно как посредник.

"Я думаю, что американская сторона как медиатор будет предлагать разные шаги, чтобы найти хоть какой-то консенсус. Я бы хотел, чтобы в этих вопросах Соединенные Штаты Америки продолжали формат медиации", — отметил Зеленский.

Владимир Зеленский и Фридрих Мерц. Фото Скриншот

Что еще сказал президент

Есть некоторые вещи, которые точно не помогут Украине. Важно, что я не вижу его в новых редакциях документов. Вопрос уступок пока не актуален.

Пока у нас разные позиции по вопросу территорий, однако, американские коллеги услышали мою личную позицию, и я рад, что лично ее донес.

С командой США был прогресс по многим вопросам, но неизвестно, как это будет воспринимать агрессор.

Эти дни могут многое решить и приблизить к миру.

Украинская делегация работает почти круглосуточно, чтобы добиться результата, который будет уважать народ Украины.

Как известно, США пытаются добиться заключения мирного соглашения между Москвой и Киевом. В результате многих консультаций был подготовлен документ, более приемлемый для Украины, но в мирном плане США все еще есть спорные вопросы, в частности, по обмену территориями и гарантиям безопасности для Украины. По информации The Wall Street Journal, человек, информированный о ходе переговоров в Берлине, назвал их сложными, заявив, что американская сторона не желает идти на компромисс по своему мирному плану.

