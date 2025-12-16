Sidewinder для украинского ПВО: что известно о новом обещании Берлина (видео)

Германия подтвердила рекордный уровень военной поддержки Украины в 2026 году

Германия пообещала усилить противовоздушную оборону Украины в следующем году, передав ракеты AIM-9 Sidewinder. Министр обороны Германии Борис Писториус во время заседания контактной группы по обороне Украины (UDCG, также известной как группа Рамштайн) не назвал точное число, но уточнил, что это будет "значительное количество ракет".

Что нужно знать:

Точное количество и модификация ракет не разглашаются

Ракеты AIM-9 являются штатным вооружением истребителей F-16, но Украина адаптировала их для наземного ПВО

Sidewinder способны уничтожать самолеты, крылатые ракеты и дроны типа "Шахед"

Германия пообещала дополнительные 3 млрд евро поддержки в 2026 году

Об этом сообщает корреспондентка "Телеграфа". Не уточняется и вид ракет. AIM-9L/M (Lima/Mike) — предыдущее поколение, которое, впрочем, достаточно эффективно или AIM-9X — более современная версия с тепловизионной головкой наведения и управляемым вектором тяги. Ракета AIM-9 Sidewinder является основным вооружением истребителей F-16 для воздушного сражения на ближних дистанциях.

Отметим, украинские специалисты адаптировали американские ракеты AIM-9M Sidewinder класса "воздух-воздух" для использования в целях наземного ПВО еще в 2023 году. Запасы ракет были не только в американском арсенале, в общей сложности AIM-9 изготовили около 110 тысяч, из них по меньшей мере 7 тысяч в версии M. Модернизированные ракеты с тепловой наводкой способны поражать не только авиацию противника, но и дроны типа "Шахед" и крылатые ракеты.

Чем еще поможет Германия Украине

Глава немецкого Минобороны подчеркнул, что со времени предыдущего заседания (встреча состоялась в Брюсселе 15 октября, — ред.) Германия поставила Украине две системы Patriot, частично благодаря поддержке Норвегии. Эти системы решили предоставить еще в августе. За это время также была передана девятая система ПВО IRIS-T.

В общем, Германия пообещала также предоставить Украине в 2026 году дополнительные 3 миллиарда евро поддержки, общий объем поддержки таким образом станет рекордным — 11,5 млрд евро. Что касается финансирования оборонной инициативы по приобретению оружия, Писториус отметил, что кроме финансирования одного полного пакета PURL на сумму 500 миллионов долларов дополнительно выделено еще 200 миллионов долларов.

Ранее "Телеграф" объяснял, что такое PURL и Украина получает оружие благодаря инициативе. Европейские страны напрямую покупают оружие.