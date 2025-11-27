Что случилось с любимой "лошадью" Путина? Глава Кремля наврал про Лаврова

Путин был вынужден прокомментировать отсутствие Лаврова на важных мероприятиях

В четверг, 27 ноября, глава России Владимир Путин неубедительно пояснил уменьшение роли министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. По его словам, руководитель МИД продолжает свою работу.

Что нужно знать:

Стало известно, что Лавров не будет участвовать в заседании Совета министров иностранных дел стран-членов ОБСЕ

Путин заявил, что глава МИД РФ Лавров готовится ко встрече с американскими партнерами и не попадал в немилость

Ранее главный переговорщик Путина пропустил несколько важных мероприятий и был исключен из состава делегации на саммите G20

Черная полоса началась после неудачного разговора Лаврова с Марко Рубио, после которого была отменена встреча Трампа и Путина в Будапеште

Вопрос о ситуации с главным российским дипломатом хозяину Кремля задали журналисты во время пресс-конференции по итогам визита в Кыргызстан, сообщают российские СМИ.

"Ни в какую опалу он (Лавров – ред.) не попал, у него свой график работы. Он доложил мне, сказал, чем он будет заниматься, в какое время. Он этим и занимается. Готовится ко встрече с американскими партнерами", — пояснил Путин.

Однако его слова не соответствуют фактам. Отсутствие российского министра иностранных дел на важных мероприятиях и исключение его из состава различных делегаций говорят о другом.

Сегодня появилось очередное подтверждение опалы Лаврова. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова сообщила о том, что глава дипломатии не примет участие в заседании Совета министров иностранных дел стран-членов ОБСЕ в Вене.

"Нет. Российскую сторону будет представлять заместитель министра иностранных дел господин Грушко", – сказала она на брифинге.

Что произошло с Лавровым

Ранее произошла целая череда подобных событий, что заставило СМИ обоснованно предполагать, что Лавров, похоже, попал в немилость главы Кремля после неудачного разговора с госсекретарем США Марко Рубио. Именно за этой беседой последовали отмена саммита президентов России и США в Будапеште и введение санкций США против "Роснефти" и "Лукойла".

5 ноября глава России провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Как писал "Коммерсант" со ссылкой на собственные информированные источники, министр иностранных дел "согласованно отсутствовал" на этом мероприятии. Глава МИД был единственным постоянным членом совета, пропустившим заседание.

До этого Лавров потерял статус главы российской делегации на саммите G20. В этом году ее возглавил заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что решение об этом назначении принял лично Путин.

И хотя министр не потерял свой пост и по-прежнему делает публичные заявления, например, 25 ноября на пресс-конференции с главой МИД Беларуси, складывается впечатление, что его роль стала более ограниченной. Это может свидетельствовать не только о потере доверия Путина Лавровым в качестве главы МИД, но и о перераспределении влияния между ведомствами в российской внешней политике.

Напомним, на пресс-конференции по итогам визита в Кыргызстан Путин также рассказал о продвижении российских войск в городе, которого не существует. Скорее всего, он назвал Комсомольском Константиновку в Донецкой области.