Лавров назвал "обязательное" условие окончания войны: от угроз не удержался

Глава МИД РФ высказал абсурдные требования

В России в очередной заговорили об обязательных "условиях" окончания войны в Украине. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что речь идет о так называемых "демилитаризации" и "денацификации".

Что нужно знать:

Сергей Лавров выступил перед журналистами, где сделал новые абсурдные заявления

Глава МИД РФ повторил путинские "требования" для завершения войны

В разговоре Лаврова с журналистами прозвучали угрозы "ядеркой"

Такое заявление прозвучало от Лаврова во время интервью для одного из российских изданий. Он припомнил, что российский президент Владимир Путин уже озвучивал эти два пункта летом текущего года.

Помимо "условий", глава МИД РФ также успел побряцать "ядеркой", как это принято делать в России.

"Если одно из ядерных государств проведет испытание ядерного оружия, Россия поступит так же", — сказал он.

Другие заявления Лаврова

Помимо темы войны в Украине Лавров говорил о США, Трампе, Китае и многом другом.

Объявить о продлении ограничений по ДСНВ (Договор между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами Америки, — Ред.) на год можно в любой момент вплоть до его истечения 5 февраля"

на год можно в любой момент вплоть до его истечения 5 февраля" "Трамп в беседе с Путиным ни словом не обмолвился, что РФ подкинула США якобы "подрывную бумагу", уничтожающую все надежды на урегулирование";

"Меморандум в формате неофициальной бумаги был передан США до телефонного разговора Путина и Трампа";

"Лавров назвал телефонный разговор с Рубио вежливым, "без каких-либо срывов";

"РФ остается приверженной договоренностям Путина и Трампа";

"РФ готова обсуждать с США опасения Вашингтона насчет якобы "подозрительной" подземной активности России";

"США существенно отходят от концепции о недопустимости ядерной войны, если собираются использовать фактор ядерного оружия ради доминирования";

"США ведут диалог с Южной Кореей и Японией о возможном размещении ЯО";

"РФ ждала от США инициативы по месту и времени подготовительной встречи к саммиту в Будапеште, но ее не последовало";

"Трамп на Аляске не мог поверить, что в Украине запрещают УПЦ, и был обескуражен подтверждением этого факта"

"РФ и КНР к дате истечения договора о дружбе в 2026 году решат, как его подтвердить и углубить";

"Отношения России и Китая беспрецедентно плотные и доверительные";

"США лучше заняться проблемой наркотрафика в Бельгии, чем в Венесуэле";

"Венесуэла не обращалась к России за военной помощью"

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что несколькими днями ранее Лавров уже заявлял о еще одних "условиях" окончания войны. Якобы завершения войны невозможно "без учета российских интересов и искоренения его первопричин".