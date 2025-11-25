Укр

Лавров назвал единственных посредников, удовлетворяющих Россию. Что еще он наговорил о мирном плане

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия знакома с мирным планом США из 28 пунктов, и ожидает от Штатов той версии, которая была согласована с Украиной и Европой. Россия не согласна на посредничество Франции и Германии в урегулировании войны.

Что нужно знать:

  • Официально России не передавали мирный план США, однако он у нее есть
  • РФ заинтересована, чтобы предстоящее соглашение строилось на договоренностях Трампа и Путина на встрече на Аляске
  • Россия не согласна на посредничество Франции и Германии и выдвигает свое предложение

Об этом Лавров заявил на пресс-конференции с главой МИД Беларуси. Он отметил, что Россия ценит позицию США, по словам Лаврова, "это единственная западная страна, проявляющая инициативу в урегулировании".

В то же время, глава МИД РФ добавил, что для России неприемлемо посредничество Франции и Германии для прекращения войны. По мнению РФ, посредниками могли стать Беларусь и Турция.

Мирный план президента Трампа комментировал подробно, ясно президент Путин несколько дней назад. Ключевые положения плана Трамп основываются на пониманиях, достигнутых в Анкоридже на российско-американской встрече в верхах в августе этого года. И эти принципы в целом отражены – что мы приветствовали,

Сергей Лавров

По его словам, у РФ есть план США, но официально ей его не передавали. Однако, говорит Лавров, РФ готова обсуждать конкретные формулировки.

После встречи с Трампом на Аляске Москва передала Вашингтону свои условия прекращения войны

Об этом писало издание Reuters, ссылаясь на источники, информированные о позиции Москвы. Какие пункты были в требованиях Кремля:

  • Прекращение огня только после достижения всеобъемлющего соглашения
  • Полный вывод украинских войск из Донецкой и Луганской областей
  • РФ готова заморозить линии фронта в Херсонской и Запорожской областях
  • Возвращение под контроль Украины участков в Сумской и Харьковской областях
  • Формальное признание суверенитета России над Крымом
  • Отмена по крайней мере части санкций против России
  • Отказ Украины от вступления в НАТО
  • Официальный статус русского языка в некоторых частях Украины или по всей Украине, а также права Русской православной церкви свободно действовать

Как сообщал "Телеграф", президент Украины Владимир Зеленский до конца ноября может посетить США для встречи с главой страны Дональдом Трампом. Цель визита – завершить финальные этапы мирного плана, который обсуждался в Женеве и достигнуть договоренности с Трампом.

