Путина даже не спрашивают. Трамп заинтриговал сеть постом о переговорах Украины и России
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
В Москве уже высказались о встрече делегаций США и Украины в Женеве
Президент США Дональд Трамп заинтриговал общество новым постом в Truth Social после саммита в Женеве. В посте он якобы намекает на "огромный прогресс" в переговорах между Россией и Украиной.
Что нужно знать:
- Трамп в понедельник, 24 ноября, опубликовал пост, где намекнул на прогресс в приближении мира к Украине
- В Кремле убеждают, что "не получали" никакой информации о переговорах в Женеве
- У Путина недовольны коммуникацией сторон по "мирному плану"
Как отметил Трамп в сообщениях в Truth Social, уже якобы появился прогресс в переговорах между Украиной и Россией. Правда, детали американский президент не приводит, но его сообщение интригует.
"Неужели действительно возможно, что в мирных переговорах между Россией и Украиной достигнут большой прогресс??? Не верьте, пока не увидите, но что-то хорошее может произойти", – написал Трамп.
В то же время пресс-секретарь главы России Владимира Путина Дмитрий Песков говорит, что Кремль "не получал" никакой информации о переговорах с участием США, Украины и европейских стран в Женеве. Более того, Москва не знает, какой текст плана был выработан во время этих контактов.
Песков намекнул, что Кремль очень недоволен тем, что Вашингтон якобы не контактирует с Россией на прямую. Ведь Москва узнает немало деталей через СМИ, а "это недопустимо".
Напомним, 20 ноября США представили новый "мирный план" для Украины. Он состоит из 28 пунктов, которые очень выгодны для РФ и несправедливы относительно жертвы ее агрессии — Украины. Этот документ обсуждали украинская и американская делегации в Женеве 23 ноября.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что скрывает "мирный план" США и насколько он невыгоден для Украины.