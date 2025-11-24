Мирный план США для Украины: СМИ назвали тревожный нюанс

Напряженная работа продолжается, однако Кремль может обнулить ее результаты

Мирный план, над которым 23 ноября в Женеве работали делегации Украины и США, Россия может отвергнуть. Госсекретарь США Марко Рубио, который назвал эти консультации "самыми продуктивными" и "результативными", избегал ответа на вопрос об уступках со стороны России.

Что нужно знать:

Украина и США достигли успеха в работе над мирным планом, в документ внесли изменения

Однако Кремль может отказаться от обновленной редакции будущего соглашения

Будет ли Вашингтон оказывать давление на РФ ради уступок с ее стороны — главный и открытый вопрос

Как пишет CNN, даже если нынешний проект мирного предложения США будет приемлем для Украины, вполне возможно, что в измененном виде Россия не захочет согласиться на него. Издание напоминает, что Москва последовательно отказывается отступать от своих максималистских требований. В то же время США до сих пор оказывали на Кремль лишь ограниченное давление по поводу мирного соглашения.

Отмечается, что говоря о положительных результатах переговоров с представителями Украины по мирному соглашению, Марко Рубио неоднократно избегал попыток журналиста спросить его, ожидают ли США также от России, а не только от Украины, каких-либо существенных уступок.

Но если Белый дом действительно серьезно настроен на достижение того, что он сейчас называет "крепким, всеобъемлющим миром" в Украине, то лучшим вариантом может быть убедить Кремль пойти на компромисс, — пишет Мэтью Ченс, главный корреспондент CNN по международным делам

Трамп доволен результатами переговоров с Украиной в Женеве

В то же время президент США Дональд Трамп, по словам Рубио, доволен результатами консультаций в Женеве 23 ноября. Напомним, по итогам работы Вашингтон и Киев опубликовали совместное заявление.

Переговоры в Женеве — что известно

В воскресенье, 23 ноября в Женеве проходил интенсивный дипломатический процесс между Киевом и Вашингтоном по мирному плану для Украины. Украинскую делегацию возглавил руководитель Офиса президента Андрей Ермак. С американской стороны во встрече принимали участие государственный секретарь США Марко Рубио, министр армии Дэн Дрисколл и спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф.

После очередного раунда переговоров секретарь СНБО член делегации Украины Рустем Умеров заявил, что текущая редакция мирного плана находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов. Госсекретарь США Марко Рубио после переговоров назвал их "самыми продуктивными" и "самыми результативными". Он уточнил, что команда Вашингтона вносит в мирный план некоторые изменения.

Как сообщал "Телеграф", 20 ноября США представили новый "мирный план" для Украины. Он состоит из 28 пунктов, которые очень выгодны для РФ и несправедливы по отношению к жертве ее агрессии — Украине. К примеру, Украина должна выйти из Донбасса, сократить свою армию, отказаться от дальнобойного вооружения. Также есть в нем и другие мечты Кремля о статусе русского языка и церкви Московского патриархата в Украине. Идет интенсивный дипломатический процесс, чтобы сделать будущее соглашение более выгодным для нас.