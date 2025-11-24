Путіна навіть не питають. Трамп заінтригував мережу постом про переговори України та Росії

У Москві вже висловились про зустріч делегацій США та України в Женеві

Президент США Дональд Трамп заінтригував суспільство новим дописом у Truth Social після саміту у Женеві. У пості він нібито натякає на "великий прогрес" у переговорах між Росією та Україною.

Що треба знати:

Трамп у понеділок, 24 листопада, опублікував пост, де натякнув на прогрес у наближенні миру в Україну

У Кремлі переконують, що "не отримували" ніякої інформації про переговори в Женеві

У Путіна незадоволені комунікацією сторін щодо "мирного плану"

Як зазначив Трамп у дописів в Truth Social, вже нібито з'явився прогрес у переговорах між Україною та Росією. Щоправда, деталей американський президент не наводить, але його повідомлення інтригує.

"Невже справді можливо, що в мирних переговорах між Росією та Україною досягнуто великого прогресу??? Не вірте, поки не побачите, але щось хороше може статися", — написав Трамп.

Допис Трампа про прогрес у переговорах

Водночас прессекретар глави Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков каже, що Кремль "не отримував" жодної інформації про переговори за участю США, України та європейських країн у Женеві. Ба більше, Москва не знає, який текст плану було вироблено під час цих контактів.

Пєсков натякнув, що Кремль дуже незадоволений тим, що Вашингтон нібито не контактує з Росією на пряму. Адже Москва дізнається чимало деталей через ЗМІ, а "це неприпустимо".

Нагадаємо, 20 листопада США представили новий "мирний план" для України. Він складається з 28 пунктів, що є дуже вигідними для РФ та несправедливими щодо жертви її агресії — України. Цей документ обговорювали українська та американська делегації в Женеві 23 листопада.

Раніше "Телеграф" розповідав, що приховує "мирний план" США та наскільки він невигідний для України.