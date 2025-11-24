Рус

Путіна навіть не питають. Трамп заінтригував мережу постом про переговори України та Росії

Автор
Тетяна Крутякова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Дональд Трамп Новина оновлена 24 листопада 2025, 14:10
Дональд Трамп. Фото Колаж "Телеграф"

У Москві вже висловились про зустріч делегацій США та України в Женеві

Президент США Дональд Трамп заінтригував суспільство новим дописом у Truth Social після саміту у Женеві. У пості він нібито натякає на "великий прогрес" у переговорах між Росією та Україною.

Що треба знати:

  • Трамп у понеділок, 24 листопада, опублікував пост, де натякнув на прогрес у наближенні миру в Україну
  • У Кремлі переконують, що "не отримували" ніякої інформації про переговори в Женеві
  • У Путіна незадоволені комунікацією сторін щодо "мирного плану"

Як зазначив Трамп у дописів в Truth Social, вже нібито з'явився прогрес у переговорах між Україною та Росією. Щоправда, деталей американський президент не наводить, але його повідомлення інтригує.

"Невже справді можливо, що в мирних переговорах між Росією та Україною досягнуто великого прогресу??? Не вірте, поки не побачите, але щось хороше може статися", — написав Трамп.

Допис Трампа про прогрес у переговорах
Допис Трампа про прогрес у переговорах

Водночас прессекретар глави Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков каже, що Кремль "не отримував" жодної інформації про переговори за участю США, України та європейських країн у Женеві. Ба більше, Москва не знає, який текст плану було вироблено під час цих контактів.

Пєсков натякнув, що Кремль дуже незадоволений тим, що Вашингтон нібито не контактує з Росією на пряму. Адже Москва дізнається чимало деталей через ЗМІ, а "це неприпустимо".

Нагадаємо, 20 листопада США представили новий "мирний план" для України. Він складається з 28 пунктів, що є дуже вигідними для РФ та несправедливими щодо жертви її агресії — України. Цей документ обговорювали українська та американська делегації в Женеві 23 листопада.

Раніше "Телеграф" розповідав, що приховує "мирний план" США та наскільки він невигідний для України.

Теги:
#Росія #Дмитро Пєсков #Дональд Трамп #Війна з РФ