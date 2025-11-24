План Трампа "пойдет в мусорку". Политолог разложил по полочкам, что происходит вокруг мирного соглашения

Без ЕС мирные переговоры невозможны, потому что у Евросоюза "контрольный пакет" в санкциях против РФ

Первая редакция "мирного плана" США является не ультиматумом, как изначально показалось, а первым документом, на основе которого будут строить более предметные договоры. Этот документ "пойдет в мусорку", однако некоторые из 28 пунктов останутся в договоре, который Украина рано или поздно подпишет.

Что нужно знать:

По разным причинам Трамп очень хочет достичь мирного соглашения между Украиной и РФ

Он заинтересован сделать это до весны следующего года

Активная часть украинского общества против мирного договора и будет активно критиковать его

Об этом пишет политолог, журналист и народный депутат 8-го созыва Вадим Денисенко, напомнивший, что президент США Дональд Трамп фактически в третий раз (впервые Овальный кабинет, второй раз — Аляска) предлагает Украине одни и те же неприемлемые соглашения. Денисенко попытался понять логику главы США. Хотя нардеп уверен, что финальная редакция сделки будет другой, некоторые из 28 пунктов все равно останутся в документе.

Журналист назвал шесть важных моментов. Первый — Трамп считает, что остановка войны невозможна без оккупации Донбасса Россией.

Второй момент – президент США хочет заработать денег для своей страны на будущем соглашении. Россияне успешно "продают" Трампу эту опцию.

Дмитриев (спецпредставитель президента РФ, – ред.) – это экономический бэк офис, который упаковывает предложения в бизнес вещи. Мы же пошли по куда худшему пути, подписав соглашение о минералах. Все, что можно с нас взять без обязательств, уже взято. В конце концов представить себе экономический бэк офис в наших широтах невозможно. Причина – тебя сразу обвинят в коррупции, – пишет Денисенко

Третий важный нюанс в том, что Трамп не хочет брать каких-либо обязательств в этом соглашении. Четвертое, что важно не упустить из внимания — президент США очень стремится заморозить войну до начала крупных переговоров с Китаем, тем самым привязав Европу к себе.

Пятое — нужно иметь в виду, что Трамп очень хочет завершить войну в Украине. Как именно – вторичной вопрос для него. Шестой фактор – президент США пытается отвести внимание от темы Эпштейна победами на внешнем фронте.

Я не открываю здесь Америку, я всего-навсего констатирую факты, которые у нас почему-то игнорируются большинством дипломатов и экспертов. Сейчас также стоит обратить внимание на то, что Белый дом провел работу над ошибками и решил подстраховаться Вадим Денисенко

Он напомнил, что после встречи Трампа и президента России Владимира Путина на Аляске, против тогдашнего соглашения (оно было очень похожим на нынешние 28 пунктов) выступила вся американская пресса. Трамп сделал выводы и теперь действует хитрее, пишет Денисенко. Поэтому "чудес в виде "бунта американских медиа", который мы увидели после встречи на Аляске больше не будет".

"Мирное соглашение" появилось на фоне коррупционного скандала в Украине

Также следует напомнить: все это происходит на фоне глобального коррупционного скандала в Украине и накануне того момента, когда у Украины закончатся деньги, а ЕС пока не готов предоставить нам 70 млрд. в 2026 году. И не забывайте: коррупционный скандал никуда в ближайшие месяцы не исчезнет. Он перейдет в менее горячую фазу, но иногда бензин в огонь будет подливаться, Вадим Денисенко

Моменты, на которые следует обратить внимание

Денисенко выделил несколько важных моментов, которые, по его мнению, в Украине упускают из виду.

1. Без ЕС мирные переговоры невозможны, потому что Евросоюз имеет контрольный пакет в санкциях против РФ. А ЕС, пишет Денисенко, будет выступать за продолжение войны, пока не получит гарантии безопасности для себя.

2. В ноябре 2026 года в США пройдут выборы. Поэтому уже в марте-мае Трампу нужен результат на треке мирного соглашения между Украиной и Россией.

3. Никто в мире, кроме Украины и Балтийских стран, не хочет развала России.

Чудес не будет и Россия в ближайшее время не развалится, а Китай не захватит Сибирь. Также важно понять: цель Путина не только территории. Его мега цель, чтобы его признали третьим полюсом мира. Это невозможно, мне кажется, но когда мы читаем пункт о возвращении России в Большую восьмерку, это то, без чего сверхсложно представить будущий договор, — пишет экс-нардеп

4. По мнению Денисенко, активная часть украинского общества не поддерживает соглашение с Россией. Поэтому она будет критиковать его в любом случае.

У нас сложился консенсус, который можно свести к формуле: политики (Зеленский) должны сами что-то подписать, а мы (активная часть общества) потом будем их (его) жестко критиковать. Ну а власть в ответ подготовит своих экспертов, которые будут вести контрвойну. У нас сейчас есть определенное негласное табу на обсуждение по существу. Мы живем в нашей любимой логике "все или ничего", умноженной на логику выборов, в которой живут украинские элиты, — пишет он

5. При этом ни власть, ни даже оппозиция не считают необходимым провести закрытые дискуссии по мирному плану Трампа. Именно на них должны были бы выработать "красные линии" и план, как дальше вести дискуссию.

Повторюсь, часть из этих 28 пунктов останется в договоре, который Украина будет рано или поздно подписывать, — резюмировал Денисенко

Как сообщал "Телеграф", западные СМИ пишут, что Россия может отвергнуть мирный план Трампа после изменений, которые в него внесут после консультаций в Женеве.