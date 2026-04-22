Будете собирать малину ведрами: три золотых правила, которые заставят кусты ломиться от ягод

Главное – подобрать правильный уход за кустарником

Украинские садоводы хорошо знают, что малина может либо радовать щедрым урожаем, либо разочаровывать мелкими и кислыми ягодами. Все зависит от ухода, что касается и клубники.

Есть три базовых правила, которые способны буквально "перезапустить" ваш малинник и заставить кусты ломиться от плодов.

Три ключевых условия большого урожая малины

1. Временная обработка

Одна из самых распространенных ошибок – ждать, пока появятся признаки болезней или вредителей. На самом деле профилактика работает гораздо эффективнее. Ранней весной садоводы советуют обрабатывать кусты биопрепаратами или легкими фунгицидами, чтобы предотвратить развитие грибковых инфекций. То же касается и борьбы с насекомыми.

2. Не допускайте загущения

Малина любит простор и свет. Если кусты растут слишком плотно, внутри создается влажная и темная "теплица" – идеальная среда для вредителей и болезней. Регулярное прореживание – обязательная процедура. Оставляйте только сильные побеги, а слабые и лишние удаляйте.

3. Больные побеги — под корень

Если заметили поврежденные или больные ветви – не жалейте их. Их нужно срезать полностью и сразу уничтожать. Оставшиеся остатки могут стать источником инфекции для всего малинника.

