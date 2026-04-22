Назад в 2000-е: украинцам приходят SMS из тюрьмы с интересной просьбой

В Украине снова активизировались мошенники

Украинцы стали получать на телефоны подозрительные сообщения с просьбами о денежной помощи. Что интересно, отправитель указывает в тексте, что он находится в тюрьме и жалуется на тяжелую жизнь, прося перевести ему небольшую сумму денег.

Соответствуюший пост об этом появился в социальной сети Threads. Автор также показала скриншот сообщения.

"Вечер в радость! Не обессудьте, помогите, пожалуйста. Скиньте на счет 300 грн. Сижу на зоне, очень тяжело. Приходится честно просить у людей", — говорится в тексте смс.

Мошенники отправляют украинцам сообщения. Скриншот: Threads

В комментариях под постом рассказали, что также получали сообщения с подобным смыслом, но еще несколько лет назад. Тогда, к слову, и суммы у людей просили другие.

Стоит добавить, что подобные мошеннические схемы используются уже десятилетиями. Злоумышленники отправляют тысячи подобных сообщений в расчёте на то, что хоть несколько человек откликнуться и отправят им деньги. При этом, суммы они специально просят небольшие, чтобы снизить уровень подозрений.

Сообщение на скрине выглядит буквально как "привет из 2000-х", ведь тогда были популярны такие схемы. Тогда массово рассылались SMS (а иногда и звонили), где просили помочь деньгами, но притворялись знакомыми или родственниками. Один из таких самых популярных обманов — "ваш родственник попал в беду" или "мама, я попал в беду", когда от имени близкого человека звонят или пишут смс и срочно просят деньги, давя на эмоции и не давая времени на проверку.

Но в сравнении с тем временем, когда люди меньше знали о мошенничестве и доверия к подобным смс было больше, сейчас подобные уведомления просто блокируют или же игнорирут.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что мошенники использовали monoбазар и "Новую почту" в очередной афере.