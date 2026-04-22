"Дружба" снова качает нефть: что это изменит для украинцев и есть ли в этом "зрада"

Эксперты объяснили, есть ли выгода для нашей страны

Украина начала перекачку по трубопроводу "Дружба", который обеспечивает транзит российской нефти в страны Центральной Европы, и уже 23 апреля она будет в Словакии. "Телеграф" пообщался с экспертами, чтобы узнать, получит ли Украина экономическую выгоду от открытия, станет ли топливо дешевле, и в целом является ли открытие "Дружбы" на перекачку нефти из РФ в Венгрию — "зрадой".

Что нужно знать:

Решение имеет политический характер и связано с требованиями европейских партнёров

Украина импортирует топливо из Литвы, Польши и Румынии, а не из Венгрии

Есть репутационные риски для Украины из-за возможных обвинений в "двойных стандартах"

Экономический эксперт, кандидат наук по государственному управлению Юрий Гаврилечко объяснил, что без понимания всех условий разблокирования транзита сложно давать однозначную оценку о том, "зрада" это или же "победа". При этом, на украинский рынок решение не окажет значительного влияния.

В Венгрии самые низкие цены на топливо в ЕС. Скорее всего, новое правительство Мадяра (Петер Мадяр — новый премьер-министр Венгрии, занявший место Виктора Орбана, — Ред.) использует возможности, которые он снова получит через восстановление транзита, чтобы такая ситуация сохранялась и в дальнейшем. То есть, это на их рынок это точно повлияет положительно, а не на наш объяснил собеседник.

Юрий Гаврилечко

В то же время экономический эксперт Олег Пендзин сказал "Телеграфу", что запуск "Дружбы" — это во многом политическое решение, которое базируется на требованиях европейских партнеров, в частности Словакии и Венгрии.

Для нас сегодня 90 миллиардов евро (это кредит ЕС для Украины, уже одобренный европейскими лидерами, — Ред.) являются экзистенциальным вопросом. Ни 20 пакет санкций, ни 90 миллиардов без запуска нефтепровода "Дружба" не будет. Это как гангрена на руке: врач говорит, или мы забираем руку, или вы умираете. И то и другое плохо, но чтобы система выжила, наверное, нужно запускать. Это политическое решение европейцев, они несут ответственность за то, что продолжают брать нефть из России. отметил он.

При этом Пендзин акцентирует, что рассчитывать на удешевление топлива в Украине не стоит. Наша страна традиционно импортирует нефтепродукты из Литвы, Польши и Румынии.

Объем переработки в Венгрии невелик, они едва покрывают свои потребности. А Slovnaft – это дочерняя компания венгерского MOL. добавил эксперт.

Олег Пендзин

Он также привел пример, как ранее Украина закупала дизель в Румынии, но позже оказалось что часть этого топлива на самом деле произведена в Индии из российской нефти. Когда эта информация выяснилась, то возник серьезный скандал и от таких поставок отказались.

Экономический обозреватель и шеф-редактор портала "Финансовый клуб" Руслан Черный полагает, что Украина вновь начнет зарабатывать на транзите и Россия будет только рада этому.

Потому что будут напоминать о двойных стандартах украинской власти. Это так и есть, поэтому не нужно спешить ремонтировать поломанную россиянами "Дружбу". Цены в краткосрочной перспективе могут пойти вниз. Но после того, как американцы захватят иранские ископаемые, они планируют вместе с Россией контролировать мировой рынок, поэтому цена будет колебаться согласно их договоренностям подытожил собеседник.

Руслан Черный

Таким образом, эксперты сошлись во мнении, что восстановление транзита нефти через "Дружбу" не даст заметного снижения цен на топливо для потребителей в Украине.

Что означает для Украины восстановление "Дружбы". Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Украина возобновит поставки нефти по "Дружбе" уже 22 апреля

Reuters со ссылкой на информированный источник сообщает, что Украина возобновит прокачку нефти по трубопроводу "Дружба" днем 22 апреля. Венгерская нефтяная компания MOL уже подала первую заявку на транзит.

"MOL уже подала запросы на первые объемы, которые будут поставлены в равных пропорциях Венгрии и Словакии", — рассказал источник

Нефтепровод "Дружба" — одна из крупнейших систем транспортировки нефти в мире, соединяющая Россию с европейскими странами. Общая протяженность магистрали составляет более 5500 километров. Мощность системы позволяет перекачивать около 1,2-1,4 миллиона баррелей нефти в день. Строительство началось еще в 1960-х годах в советское время. Трубопровод имеет два основных направления. Северная ветвь проходит через Беларусь в Польшу и Германию. Южная ветвь идет через Украину в Словакию, Чехию и Венгрию.

До этого, в феврале 2026 года работа нефтепровода "Дружба" была остановлена из-за атаки российского дрона по трубопроводному оборудованию на западе Украины. Тогда премьер Венгрии Виктор Орбан и его словацкий коллега Роберт Фицо начали угрожать Киеву.

По мнению венгерского лидера, остановка работы "Дружбы" была вызвана "политическими, а не техническими причинами". После этого Орбан несколько раз угрожал президенту Владимиру Зеленскому не только прекращением сотрудничества между странами, но и блокированием решений ЕС по Украине.

В какие страны российская нефть идет по нефтепроводу "Дружба"

Маршрут нефтепровода пролегает от Альметьевска в Татарстане через города Самару, Брянск (Россия) до Мозыря (Беларусь). Там "Дружба" разветвляется на две ветви: северную (Беларусь, Польша и Германия) и южную (Украина, Чехия, Словакия и Венгрия).

Карта нафропровода "Дружба". Инфографика DW

С февраля 2023 года прокачка российской нефти по северной ветке была остановлена из-за санкций Евросоюза. Однако нефтепровод продолжал доставлять российскую нефть в Венгрию и Словакию. В феврале 2026 года работа нефтепровода "Дружба" была остановлена из-за атаки российского дрона по трубопроводному оборудованию на западе Украины.

Схема нефтепровода "Дружба" на территории Украины

