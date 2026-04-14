Часть украинцев может потерять субсидию: какие риски и кому нужно обратиться в ПФУ

Для некоторых украинцев выплаты могут уменьшиться или исчезнуть

Отопительный период в Украине, учитываемый при расчете субсидии, длится до 15 апреля. С этого периода отопление не учитывается, поэтому сумма субсидии может снизиться. Пересчет производится автоматически.

Что нужно знать:

Большинство субсидий перечислят автоматически

ВПЛ, арендаторы и часть домохозяйств должны подать заявление

Подать документы можно с 1 мая по 30 июня

До 200 тысяч человек могут потерять субсидии из-за доходов

Кто должен заново подать документы на субсидию

Однако части украинцев нужно будет подавать заново документы на субсидию на летний период, который проходит с 1 мая. Это касается, в частности, внутри перемещенных лиц, арендаторов жилья и тех, у кого фактическое количество жильцов отличается от зарегистрированного.

Также обязательно нужно обращаться тем, кто ранее получил отказ в субсидии, назначение в 0,0 грн или имеет изменения в составе домохозяйства или социальном статусе.

Если обратиться за субсидией с 1 мая по 30 июня, ее назначат с начала неотапливаемого периода. Если подать заявление позже, выплаты будут начислены только с месяца обращения.

Кто должен обратиться в ПФУ заново с 1 мая

Как рассчитывают субсидию и кто может потерять

Размер субсидии определяется как разница между платой за коммунальные услуги и обязательным платежом, зависящим от доходов семьи. Если субсидию назначают с начала неотапливаемого периода, при расчете принимают во внимание среднемесячный совокупный доход домохозяйства за третий и четвертый кварталы предыдущего года.

В то же время пенсия учитывается в размере, начисленном за март текущего года. То есть, если у пенсионера из-за индексации в марте есть существенное повышение пенсии, и лицо относится к тем, кто должен подать документы заново — потенциально человек может потерять субсидию или ее размер уменьшится.

Те же, кому субсидию перечислили автоматически, столкнутся с этим только осенью. Повышение доходов будет учтено при расчете субсидий на следующий отопительный сезон, поэтому сокращение количества субсидиантов может стать заметным уже с октября 2026 года.

Если обязательный платеж превышает сумму платежей, субсидия не назначается. В зоне риска – получатели небольших субсидий (до 300 грн), работающие пенсионеры и люди, получившие возрастные надбавки – около 200 тысяч получателей.

