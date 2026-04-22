Есть очевидный фаворит: ИИ назвал вероятных сменщиков Реброва в сборной

Искусственный интеллект не верит, что сборную возглавит иностранец

Сборная Украины по футболу после ухода Сергея Реброва осталась без главного тренера. Кто возглавит национальную команду, пока не известно, однако один специалист является фаворитом среди остальных кандидатов.

Что нужно знать

Ребров покинул Сине-желтых

ИИ дал прогноз, кто возглавит национальную команду

Главный претендент на данный пост — 75-летний Маркевич

Сразу несколько версий Искусственного интеллекта считают, что Сине-желтых возглавит Мирон Маркевич. Об этом сообщает "Телеграф".

Материал создан с помощью искусственного интеллекта. Это аналитические соображения на базе открытых данных, а не официальный прогноз.

Прогноз Gemini

ИИ считает, что Мирон Маркевич — самый вероятный кандидат на должность главного тренера сборной Украины. Он способен стабилизировать раздевалку "здесь и сейчас", а также восстановить репутацию Сине-желтых. Gemini также видит во главе национальной команды испанца Унаи Мельгосу, который ныне руководит "молодежкой", а также украинца Руслана Ротаня, который обладает опытом работы в сборной и знанием внутреннего рынка.

Прогноз Claude

ИИ называет Маркевича наиболее реальным кандидатом. Мирон, по мнению Claude, имеет большой опыт и репутацию одного из лучших украинских тренеров. В шорт-листе ИИ также есть Ротань и Мельгоса, однако у первого нет авторитета среди опытных игроков, а второй является иностранцем. Возраст и опыт в нынешней украинской реальности весят больше, чем модность имени, считает Claude.

Прогноз ChatGPT

ИИ называет Ротаня главным претендентом на пост главного тренера сборной. ChatGPT считает Руслана "системным внутренним кандидатом" и опытным кризис-менеджером, который хорошо знаком с вертикалью сборных (молодежка/олимпийский цикл). Ротань тактически гибкий и встроен в систему УАФ. Среди других претендентов числятся Маркевич и Андрей Шевченко. По мнению искусственного интеллекта, Маркевич способен стабилизировать ситуацию в национальной команде, а "Шева" является "институционально сильным вариантом" при желании УАФ консолидировать управление.

Напомним, сборная Украины под руководством Реброва не смогла квалифицироваться на ЧМ-2026. Сине-желтые не смогли пройти Швецию (1:3) в полуфинале плей-офф квалификации европейского отбора. Ранее украинцы не смогли попасть на Мундиаль напрямую, заняв второе место на групповом этапе квалификации.