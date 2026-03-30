Путин закручивает гайки не просто так: почему в России душат протесты из-за интернета и Telegram

Российские власти не согласовали проведение митингов ни в одном из десятков городов

Тотальный контроль и жесткие задержания людей на немногочисленных митингах против запрета Telegram и ограничения интернета в РФ позволили Кремлю показать свою силу. Это была демонстрация того, что в принципе какие-либо протесты в России невозможны.

Также, это может быть подготовкой к более жестким действиям, на случай недовольства населения "послевоенным миром" или объявлением мобилизации в РФ. "Телеграф" пообщался с политологом, бывшим вице-губернатором Краснодарского края РФ Михаилом Саввой и журналистом Романом Цимбалюком по поводу протестных настроений среди россиян и цели, которую преследовали руководители российского режима ограничивая интернет и запрещая популярный мессенджер.

Дело принципа

Доктор политологических наук, экс-вице-губернатор Краснодарского края РФ Михаил Савва считает, что российский режим укрепляется и стремится демонстрировать свою неуязвимость. Поэтому какие-либо протесты населения не будут иметь перспектив.

"Telegram в РФ используется очень активно. В том числе он используется российскими военными. В том числе во время агрессии против Украины. То есть, это система связи — тотальная. И, соответственно, блокирование Telegram создало огромные проблемы, в том числе и в российских войсках на фронте", — отметил Савва.

По его словам, в России сейчас идет обсуждение возможной отмены ограничения мессенджера. Это свидетельствует о серьезности проблемы.

"То есть, уровень проблемы такой, что я не исключаю такого решения. Хотя российские власти очень не любят отменять то, что они уже сделали. Они воспринимают это как слабость, но в этом случае объем проблем такой, что я этого не исключаю", — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что российский режим пошел на такие шаги в практической цели. А именно, для того чтобы заставить россиян перейти на мессенджер МАХ.

"Это делалось для того, чтобы всех перевести на национальный мессенджер МАХ, который был создан коряво, как всегда, но они его очень настойчиво предлагали для государственной службы. Для муниципальной службы, он вообще является обязательным, но в ситуациях, когда нужно качество, он не работает. Он не является реальной заменой Telegram, например в условиях боевых действий. Потому и возникла эта проблема. То есть, замена формально есть, власти пытаются всех перевести на этот МАХ, но он не выполняют функцию замены на 100%", — сказал политолог.

Относительно протестов, которые должны были пройти в минувшие выходные и не состоялись из-за тотального контроля со стороны силовиков, эксперт однозначно заявил, что для режима Путина это принципиальный момент. По его словам, это была демонстрация силы.

"Дело в том, что режим хочет продемонстрировать следующее: любые протесты будут подавлены. Любые. Это принципиально. Маленькие, большие, средние — не имеет значения. Режим Путина создан в ситуации, когда невозможен любой публичный протест. То есть, они в данном случае идут на принцип", — подчеркнул Савва.

Кремль готовит информационный вакуум для россиян

Журналист Роман Цимбалюк считает, что на информацию о каких-либо протестных акциях в России вообще не стоит обращать внимание. По его словам, в РФ такие же акции с таким же результатом проходили и раньше.

"На самом деле все очень просто. Если упаковали в автозак 20 человек, это ни на что не будет влиять и не влияет, и никакого протестного движения в России нет. И из этого надо, собственно, выходить. Почему они так жестко действуют? Ну, для того, чтобы, как говорится, душить все это в зародыше. И точка. Все протестные граждане, они либо умерли, либо сели в тюрьму, либо сбежали. И, собственно, здесь нечего комментировать, как мне кажется", — отметил Цимбалюк.

Он добавил, что власти РФ пошли на ограничение интернета и запрет мессенджера с целью подготовки к "закручиванию гаек" в случае некой протестной активности. По его словам, режим заинтересован в монополии на информацию.

"Мне так кажется, что они готовят инфраструктуру тотальной информационной доминации. То есть понимают, что одной монополии по телевидению в газетах и в радио недостаточно, и вставят под контроль интернет. И здесь, та самая карательная инфраструктура, им понадобится для решения двух вопросов. Первая опция. Это, соответственно, проведение мобилизации, дополнительной, частичной или как они там ее называют. Вторая опция, эта инфраструктура карательна необходима для так называемого послевоенного мира или перемирия, как оно там будет называться. Потому что россияне скатываются в экономический кризис. Соответственно, в случае чего, это позволит режиму остановить распространение о России каких-либо сообщений о, скажем так, вероятных голодных бунтах. И они это делают", – объяснил Цимбалюк.

Несостоявшиеся протесты

По данным СМИ, на воскресенье, 29 марта, в России планировались митинги против блокировок мессенджеров и отключения Интернета. Заявки на их проведение были поданы в десятках городов, но власти не согласовали ни один из них. Под стражу взято не менее 18 человек. Четверо из них – несовершеннолетние.

В Москве акция должна была пройти на Болотной площади. Администрация не согласовала ее, сославшись на "ковидные ограничения". В день проведения силовики оцепили площадь и избирательно проверяли документы у прохожих, содержимое сумок, снимали лицо на видео. Коммунальщики заранее покрасили ряды в находящемся рядом сквере. Там задержали не менее 13 человек. Один из них вышел на площадь с плакатом "Нет — войне".

Заявителем митинга в столице выступило движение "Алый лебедь". Своей целью, как говорится в его официальном канале в Telegram, активисты называли "защиту конституционных прав на свободу слова и мирное собрание". Но еще до выходных полиция арестовала пятерых активистов по статье о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции, а "лидер" движения покинул страну.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Владимир Путин бессмысленным заявлением рассмешил россиян. Глава Кремля заявил о готовности РФ провести Олимпийские игры.