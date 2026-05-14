Кто может стать главным неудачником Евровидения 2026

Узнайте, может ли Украина стать аутсайдером в этом году

До второго полуфинала Евровидения 2026 года остались считанные часы, и в сети обсуждают не только возможных победителей, но и тех, кто рискует громко провалиться в финале. И похоже, в этом году главным претендентом на последнее место неожиданно стала одна из самых известных стран конкурса, уже имеющая болезненный опыт "нулевых" результатов.

Поданным Polymarket, наибольшие шансы занять последнее место пока у Великобритании. Ей прогнозируют около 30% вероятности оказаться на дне турнирной таблицы.

В этом году Британию представляет мультиинструменталист и электронный экспериментатор Сэм Баттл, известный как Look Mum No Computer. Он споет песню "Eins, Zwei, Drei".

Кстати, Великобритания уже неоднократно переживала провалы на Евровидении. Последний раз страна была аутсайдером конкурса в 2021 году, когда James Newman с песней "Embers" получил ноль баллов и от жюри, и от телезрителей — тот самый легендарный "zero points", который британцы до сих пор вспоминают с болью и мемами.

Второй среди потенциальных аутсайдеров идет Австрия — страна-хозяйка Евровидения 2026 года. Ей прогнозируют примерно 27% вероятности оказаться на последней строчке. Третье место в рейтинге неудачников занимает Германия с показателем около 11%.

Следом за Германией в списке идет Бельгия — примерно 10% вероятности последнего места. А пятерку потенциальных аутсайдеров закрывает Азербайджан около 3%.

Антирейтинг букмекеров Евровидения – кто станет главным аутсайдером. Фото: polymarket

На этом фоне приятно смотрится позиция Украины. По прогнозам Polymarket, наша страна находится только на 22 месте в списке возможных неудачников с символическим шансом в 1%. Это означает, что Украину практически не рассматривают как претендента на последнюю строчку конкурса.

Что такое Polymarket?

Данные из Polymarket – это не прогнозы экспертов или аналитиков, а реальные ставки. Люди ставят свои деньги на вероятность тех или иных событий, ориентируясь на текущие новости, политическую ситуацию и собственные убеждения. Однако такие маркеты не всегда отражают реальность.

