Присвоил украинские песни для путинистки Навки. Где сейчас танцор-предатель из Мукачево Василий Козарь

Мама хореографа до сих пор шлет ему из Украины "нежные послания"

Известный танцор, постановщик и режиссер Василий Козарь предал Украину. Здесь он построил успешную карьеру, работал с топовыми украинскими звездами, а теперь ставит номера россиянам-путинистам.

Козарь родился 28 марта 1991 года в Мукачево Закарпатской области. "Телеграф" рассказывает, где сейчас хореограф и что он говорит о полномасштабной войне.

В 2012 году Василий стал победителем четвертого сезона "Танцюють всі", после чего его карьера в украинском шоу-бизнесе резко пошла вверх.

Он окончательно переехал в Киев и в 2013 году основал Kozar Dance Theatre, танцоры которого брали участие в съемках клипа VIDLIK гурту ONUKA.

Одно время танцор работал на "1+1" главным хореографом в проекте "Танці з зірками". Ставил концертные номера звездам украинской сцены, включая Тину Кароль. В сети даже есть их совместное фото в обнимку. В 2017 году он был постановщиком конкурса красоты "Мисс Украина".

До полномасштабного вторжения России Василий параллельно работал в стране-агрессорше: "секретно" создавал шоу для путинистки Ольги Бузовой, как рассказал в 2022 году украинский продюсер и режиссер-постановщик Олег Боднарчук в интервью Oboz. В итоге, со своей женой Еленой уроженец Мукачево перебрался в Москву.

Василий Козарь ставил шоу Оли Бузовой и оно было под грифом "секретно". И над этим даже смеялись. Мы понимаем, что он сам выбрал такую судьбу, когда человек стесняется своего имени. Я ему не завидую. Мы все знаем в нашем цеху, что режиссером был Василий и что он сейчас живет в Москве Олег Боднарчук

Что говорит о войне Василий Козарь

В январе 2024 года стало известно, что танцор стал одним из режиссеров скандального ледового шоу жены пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова Татьяны Навки. Об этом сообщила певица Кристина Соловий: ее хит "Тримай" был бесцеремонно взят для шоу Навки и переведен на русский язык. Под нее танцевала фаворитка российского диктатора Камила Валиева.

Стало известно, что режиссером ледового шоу, к которому украли украинские песни есть вот этот бывший украинец Кристина Соловий

В то время путинистка Навка, которая сама является уроженкой Днепра, показывала в России свое ледовое шоу "Вечера на хуторе", созданное по мотивам произведения Николая Гоголя. В постановке прозвучали композиции не только Соловий, но и "Щедрик" Николая Леонтовича, и "Ніч яка місячна". Все они были исполнены в русскоязычной версии. Исполняли их украинцы-предатели Ани Лорак и Александр Панайотов.

Позже Алиса Зайцева, которая была одной из артисток танцевального театра предателя, рассказала в Инстаграме, что пыталась понять мотивы экс-наставника, но тщетно. По словам девушки, родителя Василия остались в Украине.

С начала полномасштабной войны я пыталась его понять и поверить, что в нем осталось что-то человечное. Насколько я знаю, его родители и родные в Украине. А сейчас один парень из нашего коллектива на передовой, защищает нашу страну и его родителей, а другой выбрал сторону врага. И это я считаю публичным предательством своей страны и своей семьи. Все мое уважение и остатки любви разбились вдребезги после сегодняшней новости. Был человек — нет человека Алиса Зайцева

К слову, Козарь молчит о войне. В своих соцсетях предатель и словом не обмолвился о зверствах российской армии и убийствах мирных украинцев, своих земляков. Мужчина хвастается работой с россиянами, живет в Москве со своей женой и детьми. При этом мама Василия, Оксана Козарь, во время войны пишет ему, что "невероятно любит" сына и свою невестку.

Сейчас Козарь работает на еще одну предательницу — Ани Лорак. На днях украинцы "поздравили" певицу за помощь СБУ.