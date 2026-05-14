Латвия на грани перемен: почему отставка правительства — это "тревожный колокольчик" для Киева

Аналитики говорят, что проблема для Киева — не сама ситуация

Премьер Латвии подала в отставку из-за правительственного кризиса после инцидентов с украинскими дронами. Они направлялись в Россию, но из-за действия РЭБ отклонились от курса. В комментариях "Телеграфу" эксперты подчеркнули, что эта ситуация крайне невыгодна Украине, ведь Латвия — один из активных союзников. Однако проблемы правительства возникли задолго до инцидента с дронами.

Что нужно знать:

Премьер Латвии Эвика Силиня объявила об отставке

Кризис обострился после инцидентов с украинскими беспилотниками

Дроны отклонились от курса из-за российских средств РЭБ

У правительственной коалиции в Латвии были проблемы еще до инцидента с БПЛА

Эксперты считают политическую нестабильность в Латвии риском для Украины

Главный аналитик Западного Института в Познани Виктор Савинок отмечает — ситуация многомерная, ведь правительство было нестабильным и до инцидента. Социологические опросы показывали, что три партии из правящей коалиции ("Новое единство", Союз зеленых и крестьян" и "Прогрессивные") — теряли позиции. Среди проблем — ситуация вокруг попыток выхода из Стамбульской конвенции, скандалы с государственным контролем в лесном хозяйстве, а также проблемы с государственной авиакомпанией AirBaltic и со строительством стратегического европейского проекта железной дороги Rail Baltica.

"К этому добавился инцидент с [украинскими] дронами в Резекне. Но между коалиционантами и до этого были существенные трения. Ну, и еще 3 октября — парламентские выборы. То есть все готовятся потихоньку", — говорит Савинок.

Нефтебаза в Резекне/ Фото: LETA

Директор Института мировой политики, политический эксперт Евгений Магда придерживается того же мнения: "Я думаю, что правительственный кризис в Латвии связан не столько с появлением украинского БПЛА и последующим неконтролируемым развитием событий, сколько с тем, что осенью там состоятся парламентские выборы. И поскольку Латвия — парламентская республика, политические силы уже сейчас думают о своих будущих действиях, поэтому и предприняли такие шаги (которые привели к отставке правительства. — Ред.)".

Как отмечает Савинок, для Украины ключевой проблемой является дестабилизация системы латвийского правительства. Сейчас существует неопределенность — будет ли сформировано новое правящее большинство, вероятно, по сценарию, как и предыдущее, через посредничество президента Эдгара Ринкевича, назначат ли технического премьера, который мог бы работать до парламентских выборов. Третий вариант — это же правительство будет работать как техническое до выборов.

Поэтому такая неопределенность – не очень позитивный сигнал для нас. Ибо техническое правительство имеет ограниченные возможности распоряжаться бюджетом. И то, что силы, входящие в правительство — "Новое единство" и зеленые с крестьянами — очень потеряли за период работы в этом правительстве. У них сейчас по социологическим опросам фактически нет перспектив уже в новом созыве Сейма продолжить работу в правительстве. Виктор Савинок, главный аналитик Западного Института в Познани

Савинок говорит, что лидером по соцопросам является партия Latvia First (т.е. "Латвия на первом месте"), как он характеризует "трампистского типа". "Его лидера много раз ловили на том, что он делал противоречивые заявления по поводу Украины, хотя и голосовал в поддержку различных резолюций, благосклонных к Украине. Но перед полномасштабным вторжением он отрицал, что оно вообще произойдет, и заявлял, что не нужно вводить против Российской Федерации какие-либо санкции", — говорит аналитик. По его словам, в Латвии также существует проблема с тем, что люди не знают, за кого голосовать, ведь они недовольны политиками в целом.

Латвия на карте – страна граничит с РФ

Евгений Магда в свою очередь акцентирует внимание, что партийная структура Латвии напоминает украинскую: "приходят партии, потом "обнуляются", снова приходят…".

Я думаю, что последствия будут для нас сложными: мы не будем получать меньше, чем нам обещали, но и больше, чем мы бы хотели, тоже не получим. То есть, ситуация будет достаточно сложная. Но это демократия и мы должны понимать, что для нас ситуация всегда будет непростой. То есть, мы должны научиться тому, что ситуация всегда будет в динамике. Евгений Магда, директор Института мировой политики

Что произошло в Латвии и как касающиеся украинские дроны

Премьер-министр Эвика Силиня объявила об отставке после распада правительственной коалиции. Политический кризис в Латвии обострился за несколько месяцев до парламентских выборов. Одной из причин стали несколько инцидентов в восточных районах страны, где упали украинские дроны 7-8 мая. На фоне критики реакции правительства Силиня в минувшие выходные уволила министра обороны Андриса Спрудса. Она заявила, что он потерял ее доверие и не смог обеспечить достаточно быстрое развертывание систем противодействия беспилотникам.

Премьер-министр Эвика Силиня ("Новое единство")/ Латвийские общественные СМИ,LETA

После этого партия "Прогрессисты", которую представляет Спрудс, объявила о выходе из коалиции и отказе поддерживать правительство. В четверг Силиня сообщила о своей отставке. Президент Латвии планирует встретиться с представителями всех фракций Сейма в пятницу.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил в соцсети X, что дроны были украинскими, но попали на территорию Латвии из-за действий российских средств радиоэлектронной борьбы. "Расследования доказали, что это произошло в результате российской радиоэлектронной борьбы, направленной на умышленное отклонение украинских дронов от их целей на территории России. Я еще раз подтвердил готовность Украины сотрудничать со странами Балтии и Финляндией по предотвращению подобных инцидентов, в том числе при непосредственном участии наших специалистов", — написал Сибег.

Отметим, Латвия – один из самых активных союзников Украины. Кроме размещения беженцев, помощи с восстановлением энергетики и т.п., страна законодательно закрепила долгосрочные обязательства по финансированию украинской обороны, рассчитанные на процент от своей экономики — один из самых высоких процентов от ВВП среди союзников.

