Путін закручує гайки не просто так: чому в Росії душать протести через інтернет та Telegram

Російська влада не погодила проведення мітингів в жодному з десятків міст

Тотальний контроль та жорсткі затримання людей на нечисленних мітингах проти заборони Telegram та обмеження інтернету в РФ дали змогу Кремлю показати свою силу. Це була демонстрація того, що взагалі будь-які протести в Росії неможливі.

Також, це може бути підготовкою до ще жорсткіших дій на випадок невдоволення населення "післявоєнним миром" або оголошенням мобілізації в РФ. "Телеграф" поспілкувався з політологом, колишнім віцегубернатором Краснодарського краю РФ Михайлом Саввою та журналістом Романом Цимбалюком щодо протестних настроїв серед росіян та які цілі переслідували керівники російського режиму обмежуючи інтернет та забороняючи популярний месенджер.

Справа принципу

Доктор політологічних наук, ексвіцегубернатор Краснодарського краю РФ Михайло Савва вважає, що російський режим зміцнюється і прагне демонструвати свою невразливість. Тому жодні протести населення не матимуть перспективи.

"Telegram в РФ використовується дуже активно. В тому числі він використовується російськими військовими. В тому числі під час агресії проти України. Тобто це система зв'язку, яка є тотальною. І, відповідно, блокування Telegram створило величезні проблеми, в тому числі і в російських військах на фронті", — зазначив Савва.

За його словами, в Росії зараз йде обговорення можливого скасування обмеження месенджера. Це свідчить про серйозність проблеми.

"Тобто рівень проблем такий, що я не виключаю такого рішення. Хоча російська влада дуже не любить скасовувати те, що вона вже зробила. Вона сприймає це як слабкість, але в цьому випадку обсяг проблем такий, що я цього не виключаю", — зазначив експерт.

Він наголосив, що російський режим пішов на такі кроки з практичною метою. А саме, для того, щоб змусити росіян перейти на месенджер МАХ.

"Це робилось для того, щоб всіх перевести на національний месенджер МАХ, який був створений кострубато, як завжди, але вони його дуже наполегливо пропонували для державної служби. Для муніципальної служби, він взагалі є обов'язковим, але в ситуаціях, коли потрібна якість, він не працює. Він не є реальною заміною Telegram, наприклад, в умовах бойових дій. Тому і виникла ця проблема. Тобто заміна формально є, влада намагається всіх перевести на цей МАХ, але він не виконує функцію заміни на 100%", — сказав політолог.

Щодо протестів, які повинні були пройти на минулих вихідних і не відбулись через тотальний контроль з боку силовиків, експерт однозначно заявив, що для режиму Путіна це принциповий момент. За його словами це була демонстрація сили.

"Річ у тім, що режим хоче демонструвати наступне: будь-які протести будуть придушені. Будь-які. Це принципово. Маленькі, великі, середні — не має значення. Режим Путіна створений в ситуації, коли неможливим є будь-який публічний протест. Тобто, вони в цьому випадку йдуть на принцип", — наголосив Савва.

Кремль готує інформаційний вакуум для росіян

Журналіст Роман Цимбалюк вважає, що на інформацію про якісь протестні акції в Росії взагалі не варто звертати увагу. За його словами, в РФ такі ж акції з таким же результатом відбувались і раніше.

"Насправді все дуже просто. Якщо запакували в автозак 20 людей, це ні на що не впливатиме і не впливає, і ніякого протестного руху в Росії немає. І з цього треба, власне, виходити. Чому вони так жорстко діють? Ну, для того, щоб, як то кажуть, душити все це в зародку. І крапка. Всі протестні громадяни, вони або померли, або сіли у в'язницю, або втекли. І, власне, тут нема що коментувати, як на мою думку", — зазначив Цимбалюк.

Він додав, що влада РФ пішла на обмеження інтернету та заборону месенджера, з метою підготовки до "закручування гайок" у випадку якоїсь протестної активності. За його словами, режим зацікавлений у монополії на інформацію.

"Мені так здається, що вони готують інфраструктуру тотальної інформаційної домінації. Тобто розуміють, що одної монополії з телебачення в газетах і в радіо недостатньо, і вставлять під контроль інтернет. І тут, та сама каральна інфраструктура, їм знадобиться для розв'язання двох питань. Перша опція. Це, відповідно, проведення мобілізації, додаткової, часткової, чи як вони там її називають. Друга опція, ця інфраструктура каральна необхідна для так званого післявоєнного миру або перемир'я, як воно там буде називатися. Бо росіяни скочуються в економічну кризу. Відповідно, в разі чого, це дасть режиму змогу зупинити розповсюдження по Росії будь-яких повідомлень про, скажімо так, ймовірні голодні бунти. І вони це роблять", — пояснив Цимбалюк.

Протести, що не відбулись

За даними ЗМІ, на неділю, 29 березня, у Росії планувалися мітинги проти блокувань месенджерів та відключення Інтернету. Заявки на їх проведення були подані у десятках міст, але влада не погодила жодну з них. Під варту взято щонайменше 18 осіб. Четверо з них – неповнолітні.

У Москві акція мала пройти на Болотній площі. Адміністрація не погодила її, пославшись на "ковідні обмеження". У день проведення силовики оточили площу та вибірково перевіряли документи у перехожих, вміст сумок, знімали обличчя на відео. Комунальники заздалегідь пофарбували лави в сквері, що знаходиться поруч. Там затримали щонайменше 13 людей. Один із них вийшов на площу з плакатом "Ні — війні".

Заявником мітингу у столиці виступив рух "Червоний лебідь". Своєю метою, як зазначено в його офіційному каналі в Telegram, активісти називали "захист конституційних прав на свободу слова та мирні збори". Але, ще до вихідних поліція заарештувала п'ятьох активістів за статтею про непокору законному розпорядженню співробітника поліції, а "лідер" руху покинув країну.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Володимир Путін безглуздою заявою розсмішив росіян. Глава Кремля заявив про готовність РФ провести Олімпійські ігри.