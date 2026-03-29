Похоже, пропагандистка снова не смогла понять, что ее "шоу" никому не нужно.

Концерт Полины Гагариной в Казахстане снова отменили. Планировалось, что путинистка выступит для местной публики, но уже традиционно жители страны сказали "нет" выступлениям артистки, которая поддерживает главу Кремля Путина и регулярно поет на Z-концертах.

Пользователь Threads написала пост с текстом: "Неужели с первого раза непонятно? Не надо для нас петь, нам не нужны концерты Z-ансамбли". В комментариях подхватили тон.

Концерт Гагариной был отменен в Казахстане. Фото: Threads

"Казахи, спасибо вам огромное от украинцев";

"Мы ее через дверь, а она через форточку, пусть (поет — ред.) у себя в болоте".

Это не первый случай отмены концерта Гагариной в Казахстане. Россиянка должна была выступить 14 февраля 2023 года в рамках своего тура в городе Алматы. Однако казахи стали выражать в соцсетях свое возмущение из-за того, что в их страну едет "известная российская z-артистка".

В августе 2025 года ситуация повторилась почти в зеркальном отражении. Продажа билетов на концерт исполнительницы, запланированная на 27 ноября, была приостановлена после того, как жители Казахстана создали петицию на сайте E-petition. Инициаторы обратились в министерство культуры с требованием не только отменить выступления Гагариной, но и усилить контроль над приглашением иностранных артистов, чтобы в будущем избегать подобных ситуаций.

