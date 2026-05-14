Бронирование украинцам предлагают "продавать" за 8,5 тысячи гривен

В Раде обсуждают радикальные нововведения для военнообязанных

Народный депутат Украины Максим Заремский, который зарегистрировал более 10 законопроектов о мобилизационных процессах, рассказал, какие именно изменения в бронировании военнообязанных могут ввести. Среди основных пунктов есть и благотворительные взносы со стороны тех, у кого есть отсрочка от мобилизации, в размере от 8 647 грн.

Детали законодательной инициативы Заремский рассказал "Телеграфу" в блиц-интервью.

Что нужно знать:

Согласно законопроекту, забронированные лица должны донатить от 1 до 2 минимальных зарплат ежемесячно

Документ предусматривает создание публичного реестра забронированных лиц

Предлагается сократить перечень предприятий критической инфраструктуры

В законопроекте говорится, что забронированные лица должны участвовать в обороне государства одним из способов: трудоустройство на объекте критической инфраструктуры, служба в резерве или осуществление целевых взносов на оборону. Что подразумевается под целевыми взносами? Это уже существующий военный сбор или другие? О каких именно суммах идет речь? Кто должен их платить?

– Под целевыми взносами подразумевается направление средств в виде пожертвования на нужды Вооруженных Сил Украины, других законных военных формирований, проще говоря – донаты. Суммы должны составлять не менее 1 — 2 минимальных зарплат ежемесячно (от 8647 до 17294 грн — ред.). Эти средства должно платить именно забронированное лицо.

В законопроекте речь идет о создании реестра забронированных лиц. Что за реестр и с какой целью он нужен?

– Под Реестром забронированных лиц подразумевается реестр всех лиц в Украине, которым оформлено бронирование. Такой реестр нужен для прозрачности, ведь к нему должен быть открыт доступ для всех, предотвращения ситуаций фиктивного бронирования или оформления бронирования на работников предприятий и учреждений, не имеющих никакого отношения к критической инфраструктуре. Напоминаю, что данные, которые могли бы навести врага на такие предприятия, должны быть обезличены в этом реестре.

Законопроект 15237. Инфографика "Телеграфа"

Один из способов участия в обороне, как предлагает законопроект, это трудоустройство на объекте критической инфраструктуры. Но ведь и сейчас это дает право на бронирование. Следовательно, предлагается сократить перечень критических предприятий?

– Да, предлагается определенное сокращение, но косвенно. Благодаря прозрачности перечня забронированных лиц, удастся устранить из перечня предприятия и учреждения, не имеющие никакого отношения к критической инфраструктуре. И напоминаю, что список критичности компаний и учреждений устанавливает правительство.

Ранее мы подробно рассказали о том, какие изменения предлагает законопроект №15236 "О реформе территориальных центров комплектования и сервисной модели мобилизации", автором которого также является Заремский. Документ предусматривает полную цифровизацию процессов, прозрачные правила призыва, а также усиление контроля за действиями сотрудников ТЦК.