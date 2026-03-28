Никакой высадки десанта в Эстонии не будет? Какую цель в Европе преследует Путин

Похожие планы есть у Трампа и Китая

У президента России Владимира Путина есть свои стратегические планы на Европу, которые вряд ли будут включать высадку десанта в Эстонии. Ведь главная цель Кремля – это перезагрузить европейские страны ради собственной выгоды.

Об этом рассказал на You-Tube-канале LIGAnet бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин. По его словам, Путин построил стратегию работы с Европой, которую легко разрушит нападение хотя бы на одну страну.

"Путин будет преследовать главную цель — перезагрузку Европы вправо и влево одновременно. Интересно, что Трамп тоже имеет такую цель, но его волнует только "вправо", ведь все, что слева, он считает коммунизмом. Даже демократов", — говорит Климкин.

Он добавляет, что при этом перезагрузку Европы в определенной степени поддерживает и Китай. Но его, как и США, интересует правый сектор. Главная цель этих изменений – это большая сговорчивость ряда стран. Если России, США и Китаю удастся перезагрузить Европу, игроки на политической арене будут двигаться в другую сторону.

"Тогда появится Европа, с которой можно разговаривать, договариваться. Ее будет легче пугать, а также можно будет вернуть в страны российские энергоносители. Вот это, мне кажется, самое большое счастье для Кремля", — говорит бывший министр.

Он добавляет, что сейчас немало разговоров о якобы высадке российского десанта в Нарве, Эстония. Но здесь возникает вопрос: зачем Путину сейчас развязывать войну, если он стремится к перезагрузке Европы.

"Если высадить десант в Нарве, то все эти планы рухнут сразу. Так для чего высаживать десант в Нарве? Чтобы завалить все эти стратегические планы и то, что Россия хочет вернуть себе голос в Европе, то есть чтобы без нее ничего не решалось. Это выглядит нелогично", — резюмирует Климкин.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как Эстония готовится к возможному нападению России и на кого из партнеров рассчитывает.