Некоторые "сталинки" и "хрущевки" хотят сносить в Украине: чем они опасны

Закон уже принят в первом чтении, однако он все еще нуждается в доработке

В крупных городах Украины проблема старых домов становится всё более серьёзной, поскольку они уже не соответствуют современным стандартам. Сейчас власти снова возвращаются к вопросу масштабной реновации. Будут ли сносить старые дома или в правительстве рассматривают другие варианты?

Детально об этом рассказала председатель Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, народный депутат Елена Шуляк в эфире День.LIVE. По ее словам, до начала полномасштабного российского вторжения Украина уже приблизилась к решению вопроса на законодательном уровне.

У нас в больших городах есть тысячи хрущевок… мы буквально перед войной подошли к тому, чтобы урегулировать это на уровне законодательства объяснила Шуляк.

Соответствующий закон уже принят в первом чтении, однако все еще нуждается в доработке.

Нардеп говорит, что обновление жилого фонда предусматривает комплексный подход. То есть, будет учтены:

техническое состояние домов,

уровень энергоэффективности

экономическая целесообразность

Елена Шуляк. Фото: https://www.facebook.com/ShuliakOlena

Будут ли в Украине сносить "хрущевки" и "сталинки"?

Шуляк объяснила, что вопрос устаревшего жилья остается чувствительным, ведь для сноса старых домов необходимо согласие значительной части жителей. Этот момент, как правило, чаще всего блокирует весь процесс. Даже при том условии, что многие поддержат идею, несколько несогласных могут притормозить решение.

Основной вопрос – кто будет принимать решение… что хрущевка будет расселена, а на ее месте будет новая отметила нардеп.

При этом, снос домов не рассматривается как универсальный сценарий. Его применяют в тех случаях, когда здание находится в аварийном состоянии или непригодном для проживания. В остальных же случаях предпочтение отдают обновлению дома, поскольку новое строительство потребует значительно больше ресурсов.

Реконструкция также имеет свои сложности — она предусматривает временное отселение жителей, требующее значительных ресурсов и организаций.

Сегодня вопрос реконструкции не в приоритете… аварийных хрущевок много добавила Шуляк.

Когда начнутся масштабные обновления?

Подготовка уже идет, несмотря на множество сложностей. Законодательная база пока не завершена. То есть, законопроект приняли только в первом чтении, и его нужно доработать.

Городам нужно готовиться к таким программам реновации… когда будут благоприятные условия, они уже будут готовы к реализации подытожила Шуляк.

Хороши ли "сталинки" и "хрущевки"?

В сегодняних реалиях, когда зимы могут быть сложными и с перебоями отопления, дома стоит рассматривать и в этом ключе. Самыми опасными для проживания при отключениях тепла оказались как раз панельные пятиэтажки, известные как "хрущевки". Эти дома, построенные при Никите Хрущеве из готовых бетонных плит, промерзают молниеносно.

Олег Попенко, эксперт по жилищно-коммунальному хозяйству и основатель общественного объединения "Союз потребителей коммунальных услуг", в комментарии "Телеграфу" объясняет масштабы проблемы: "Первыми замерзнут дома — так называемые "хрущевки" или "панельки". Там промерзание буквально происходит за часы. 36 часов – и до свидания. Ну пусть 48 часов каких-то, там уже зависит от ветра".

По его словам, после этого температура в квартирах упадет настолько критично, что придется сливать воду из отопительной системы, чтобы не потрескались трубы и стояки. Это означает полную непригодность дома для жизни.

Панельная "хрущевка"

Кирпичные пятиэтажки хрущевской эпохи имеют лучшие показатели теплосбережения по сравнению с панельными. Их строили из красного кирпича, что обеспечивало естественную теплоизоляцию. Об этом "Телеграфу" сказала эксперт в сфере жилищно-коммунального хозяйства Кристина Ненно.

Такие дома можно увидеть на Воскресенке, Дарнице, Сырце, Нивках в Киеве. Толщина стен у них составляет около 40 сантиметров, что вдвое меньше "сталинок", но лучше "панелек". Кирпич обладает естественной способностью аккумулировать тепло в течение дня и медленно отдавать его ночью. Однако даже эти дома не выдержат долго без отопления – максимум 2-3 суток при морозе минус 5 градусов.

Кирпичная "хрущевка"

А вот "сталинки" являются стойкими к морозам. Эти сооружения, построенные еще до 1950-х годов немецкими строителями, обладают уникальными характеристиками теплосбережения.

"Сталинки" очень теплые. Эти дома фасадные, у них толстенные стены, высоченные потолки — 3,5-4 метра", — рассказывает Попенко.

Толщина стенок в "сталинках" достигает 60-100 сантиметров. Это полноценная кирпичная кладка, рассчитанная на срок эксплуатации. Такие массивные конструкции работают как аккумулятор тепла – медленно нагреваются, но очень медленно отдают тепло наружу.

Время промерзания разных типов домов. Инфографика: "Телеграф"

Высокие потолки создают дополнительный объем для обогрева, но массивные стены полностью компенсируют этот недостаток. "Сталинки" могут продержаться без отопления 5-7 дней, даже при температуре минус 5-10 градусов.

