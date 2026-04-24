Портников о мобилизации женщин: Через 2-3 года война может выглядеть совершенно иначе

Социального кризиса из-за изменений в мобилизационном процессе ждать не стоит

Вопрос снижения мобилизационного возраста или возможной мобилизации женщин будет зависеть не от политического решения, а от того, как будет меняться сама война — от автоматизации боевых действий до более потенциально опасных сценариев.

Об этом журналист и публицист Виталий Портников рассказал "Телеграфу" на 18-м ежегодном Киевском Форуме безопасности. По его мнению, ключевым вызовом для Украины остается сохранение баланса между потребностями фронта и устойчивостью экономики.

Будет ли Украина вынуждена снизить мобилизационный возраст и ввести мобилизацию женщин, если война будет продолжаться еще несколько лет, будет зависеть от того, насколько Вооруженные силы будут способны выполнять боевые задачи на тот момент, считает Портников.

"Война будет меняться и неизвестно, какое количество людей потребуется с автоматизацией войны через две недели. Я вообще допускаю, что война через два-три года будет выглядеть совершенно иначе, чем в современном мире", – сказал он.

По словам публициста, за эти два-три года может быть все что угодно: от автоматизации до перехода войны к стратегически опасной фазе с использованием оружия массового поражения.

Отвечая на вопрос о возможности широкого социального кризиса по причине мобилизации, он заявил, что не видит оснований для него, если украинская экономика сможет выдержать эту ситуацию.

Виталий Портников

"Когда мы говорим о мобилизации, мы должны всегда помнить, что мы должны сохранять баланс между экономическим положением, потому что экономика платит деньги армии так или иначе, и потребностью в людях в армии", — пояснил он.

По мнению Портникова, задача Киевского Форума безопасности состоит в том, чтобы говорить о международной поддержке.

"А условия, которые нам создают для того, чтобы мы могли существовать, они и дают нам возможность заниматься внутриполитическими вызовами", — резюмировал он.

Ранее Портников заявил, что Россия не демонстрирует реальную готовность к прекращению войны, однако удары по ее нефтяной промышленности могут заставить задуматься об определенном перемирии.