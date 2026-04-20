Снижение возраста мобилизации до 21-22 лет: ждать ли радикальных изменений, объяснили в Раде

Призыв должна повышать боеспособность ВСУ

Реформа мобилизации в Украине пока не предусматривает снижение призывного возраста. Такие инициативы не обсуждались, но изменение мотивации для военнослужащих должно быть.

Об этом корреспонденту "Телеграфа" рассказали в Раде. По мнению нардепов, в Украине уже есть механизмы для добровольного привлечения на службу мужчин моложе 25 лет.

Действительно ли звучали идеи об изменении призывного возраста

Член партии "Европейская Солидарность" Ирина Фриз подчеркнула, что инициативу по снижению мобилизационного возраста до 21-22 лет в Комитете не обсуждали. Реформирование должно сосредоточиться на несколько других аспектах.

"Более того, по последней информации, которую мы имели от Генерального штаба, они не видели необходимым снижать возрастную планку для тех, кто должен подпадать под мобилизацию во время действия военного положения", — говорит нардепка.

Она добавила, что сейчас в Украине уже есть контракты "18-24", которые мотивируют мужчин соответствующего возраста идти воевать. При этом большой волны молодежи, подписывающей их не имеет.

Ирина Фриз

Депутат от "Слуги народа" Сергей Гривко говорит, что нужно урегулировать весь мобилизационный процесс так, чтобы повысилась боеспособность наших Вооруженных сил Украины. Надо совершенствовать и определенные вопросы в армии.

"Но по возрасту вопрос не поднимался. Почему? Потому что это вызовет общественный резонанс. Также увеличится отток молодежи из государства, даже если просто начнут в правительстве об этом говорить. А молодежь очень важна для формирования определенной части экономики, они наша сила, которая помогает экономике как-то держаться", — объясняет нардеп.

Сергей Гривко

Он добавляет, что здесь играет роль также демографическая составляющая. Гривко разделяет мнение министра обороны Михаила Федорова, что Украине нужно акцентировать внимание на дроновой армии, тогда можно создать предпосылки для сильной обороны.

Что следует менять в мобилизации в первую очередь

Фриз назвала несколько основных моментов, требующих изменений:

четкие пределы службы для всех во время действия военного положения;

увеличение денежного довольствия для военнослужащих, которое не пересматривалось уже пятый год полномасштабного вторжения;

создать и говорить о честных и прозрачных правилах мобилизации, снятии той коррупционной составляющей, которая сегодня зашкаливает и на уровне ТЦК, и на уровне ВЛК.

"Властям нужно восстанавливать доверие общества к себе самому, прежде чем пытаться в очередной раз набросить какие-либо принудительные обязательства на граждан", — резюмирует нардепка.

Гривко высказал похожее мнение, подчеркнув, что сейчас следует совершенствовать процесс в армии, совершенствовать политику.

"Создавать такие законопроекты, чтобы сохранить максимально людей, чтобы имеющимися средствами и ресурсами сделать стальную оборону и затем шаг за шагом вернуть территорию", — резюмирует нардеп.

