Пока муж не видит? Дочь Поляковой публично поцеловала другого (фото)

Маша показала своего "красавчика"

Старшая дочь "королевы ночи" Оли Поляковой, 21-летняя Маша Полякова, снова оказалась в центре внимания из-за милых кадров в своих соцсетях. В этот раз девушка похвасталась поцелуем с "красавчиком", который давно покорил сердца подписчиков — и нет, это не ее муж-иностранец.

На новом фото Маша нежно позирует со своим четырехлапым любимцем по имени Минорчик. Песик породы мальтипу (гибрид мальтийской болонки и пуделя) уже успел стать настоящей звездой блога певицы.

Пока Маша осыпает любимца нежностью и целует пушистика, ее любимый Эден Пассарелли остается где-то за кадром. "Мне кажется этот красавчик заслуживает своего фото", — подписала кадр Полякова.

Напомним, что Минорчик появился в жизни молодой певицы в ноябре 2024 года. Тогда Маша тронула сеть первыми кадрами с крошечным щенком, а сегодня он уже стал полноправным членом семьи и верным спутником девушки.

Где сейчас Маша Полякова

По состоянию на апрель 2026 Маша продолжает жить и учиться в США, где она строит свою жизнь вместе с мужем-американцем Эденом Пассарелли. Пара недавно отпраздновала 21-летие девушки, однако часто посещают Украину, чтобы встретиться с родными и показать Эдену красоту родного края.

Напомним, что пара расписалась в США в июле 2025 года. Известно, что свадьбу влюбленные хотят устроить уже этим летом.