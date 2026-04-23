В противном случае будет катастрофа: Буданов призвал объединиться вокруг Зеленского и готовиться к зиме

Украина должна быть сильной, чтобы давление за столом переговоров не усиливалось

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что сейчас Украине нужно спешить и успеть подготовиться к предстоящему отопительному сезону, ведь состояние энергетики крайне тяжелое. Также он назвал красную линию в переговорах с Россией и призвал украинцев объединяться вокруг президента Владимира Зеленского.

Об этом руководитель ОП рассказал на 18-м ежегодном киевском форуме безопасности, где присутствовал и корреспондент "Телеграфа".

Какие прогнозы на предстоящий отопительный сезон

По словам Буданова, за годы полномасштабной войны энергетическая система Украины понесла очень значительные разрушения и потери. Она дошла до такого состояния, что даже при завершении войны здесь и сейчас, если ничего не делать, будут огромные проблемы.

"Многие объекты просто перестали существовать в энергетической системе, они разрушены. Это ни для кого не секрет. Поэтому мы должны сейчас очень сильно спешить, проводить работу до осени", — говорит руководитель ОП.

Он добавляет, что при этом не следует исключать угрозу новых ударов и обстрелов. Однако именно с осени вероятнее всего Кремль снова сделает энергетику Украины целью номер один. Поэтому сейчас нужно улучшить защиту объектов и увеличить генерирующие мощности.

"Этим все сейчас занимаются. Хорошая новость в том, что реально этим сейчас занимаются. Плохая новость в том, что потери были нанесены колоссальные и сезон все равно будет непростым. К этому следует готовиться, однако мы его пройдем", — говорит Буданов.

Кирилл Буданов. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Какая ситуация с переговорами сейчас

Руководитель Офиса подчеркнул, что сенсационные аспекты переговоров не могут быть разглашены до момента их завершения.

"Красная линия проста, я думаю, она всем понятна. Первое — мы ничего не признаем, и не мечтайте, что касается Донбасса. Мы найдем, я уверен, решение, которое удовлетворит прежде всего нас, потому что это наша земля. И никто не имеет права торговать землей. Этого не будет", — говорит Буданов.

Он добавил, что пока не может дать новой информации, но следует помнить, что на переговорах давят на более слабую сторону. Поэтому Украина должна быть сильной как снаружи, так и внутри.

"И если мы будем разобщены изнутри — все остальное вообще не имеет никакого значения. Нам можно сюда набросать миллион танков, дронов, самолетов, но если нет единства — просто это не будет работать. Это самое главное. В эти времена мы все должны объединиться, нравимся друг другу или не нравимся, ради достижения цели. А цель у нас — выживание нашего государства и дать ему будущее. Поэтому сейчас все должны объединиться вокруг четкой вертикали, которую возглавляет президент Украины. Иного варианта не существует. Все остальное приведет нас прямо к катастрофе", — резюмировал Буданов.

