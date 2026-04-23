В СБУ крупные перестановки. Кого уволил Зеленский и кого назначил

Анастасия Мокрик
Владимир Зеленский Новость обновлена 23 апреля 2026, 12:06
Владимир Зеленский. Фото https://www.facebook.com/zelenskyy.official

Новые должности получили три человека

В Службе безопасности Украины произошли кадровые перестановки. Президент Владимир Зеленский уволил и назначил новых руководителей сразу в нескольких регионах страны.

В частности, уволены руководители управлений СБУ в Харьковской, Херсонской областях и в Киеве и области. Соответствующие Указы были опубликован на официальном сайте правительства в четверг, 23 апреля.

В документе указано пять имен:

  • В Киеве и области был уволен Артем Бондаренко, новым руководителем назначен Артем Борисевич.
  • В Херсонской области Борисевич был уволен, а его место занял Владимир Ваврух.
  • В Харьковской области уволен Александр Куць, назначен Денис Лутий.
Указы президента Украины
Кратко о новых руководителях

Артем Борисевич долгое время работает в системе Службы безопасности Украины и занимающий руководящие должности в региональных подразделениях. Высшее образование получал в 2017 году на экономико-правовом факультете Одесского национального университета имени И. И. Мечникова. В сентябре 2022 года был назначен начальником Управления СБУ в Херсонской области. Он отвечал за работу спецслужбы в одном из прифронтовых регионов после начала полномасштабного вторжения РФ.

Артем Борисевич. Источник: nikvesti.com

Денис Лутий в марте 2026 года проходил защиту диссертации в Днепровский государственный университет внутренних дел. Тема работы и материалы защиты отнесены к государственной тайне в сфере государственной безопасности и правопорядка, пишет "Думка".

Владимир Ваврух — фактически "непубличный" чиновник. В открытых источниках биографическая информация о нем отсутствует. Его имя появляется только в контексте недавнего назначения.

