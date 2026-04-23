Летом свет — под угрозой? В Минэнерго дали прогноз и оценили риски

В стране готовятся не только к лету, а уже и к следующей зиме

Украинская энергосистема войдет в летний сезон с продолжающимися ремонтами. У государства есть четкое понимание по защите энергетической инфраструктуры, но итоговая стабильность и окончательная картина с отключениями света летом будет зависеть сразу от нескольких факторов.

Об этом корреспондентке "Телеграфа" в Брюсселе Ольге Кирилловой сообщила глава директората стратегического планирования и европейской интеграции Министерства энергетики Украины Юлия Киян.

Самый положительный сценарий — мы бы хотели, чтобы отключений не было, но это зависит от атак России. Никогда не знаешь, что они повредят. Система истощена, но мы делаем все возможное: начали подготовку к зиме, практически не закончив предыдущую, ремонты идут сказала она.

По словам Киян, у государства есть понимание шагов по защите энергетической инфраструктуры и формированию аварийного резерва. С этим нашей стране помогают партнеры.

В итоге все будет зависеть от того, как сработает ПВО, и какую тактику выберет Россия.

Партнеры говорят о том, чтобы сделать как раз децентрализованную энергетику. Потому что концентрация больших мощностей в нашем случае такова, что может подвергаться риску объяснила собеседница.

Не пропустите: Сколько Украина будет жить с отключениями света: энергетик объяснил, где самая сложная ситуация

При этом, защитить большие станции физически невозможно, только конкретные основные оборудования.

Поэтому речь о том, чтобы рассредоточить нашу генерацию, не забывая о том, что атомная энергетика останется в балансе как одна из основных и наиболее стабильных подытожила Киян.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, энергетик Александр Харченко расстроил прогнозом по отключениям и назвал регионы, которым больше всего грозят блэкауты. При этом, он не видит возможности избежать ограничений электоснабжения.