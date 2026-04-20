Россия готовит большое наступление на Украину? Что рассказал Зеленский в новом интервью

Глава государства также рассказал о "дальнобойных санкциях" и не только

Россия может готовиться к объявлению общей мобилизации для повторного большого наступления на Украину или нападения на одну из стран Балтии. Об этом и других важных вопросах рассказал президент Украины Владимир Зеленский в ходе интервью телемарафону "Єдині новини".

О возможной мобилизации в РФ и новом нападении

Ограничение доступа к соцсетям в РФ имеет целью предотвратить бунты из-за объявления общей мобилизации для повторного большого наступления на Украину или нападения на одну из стран Балтии. Эта мобилизация может охватить, в том числе Москву.

Ограничение доступа к социальным сетям в РФ связано не с тем, чтобы ограничить критику главы государства, а, на мой взгляд, более глубокая задача – чтобы не было бунтов. Из-за чего могут произойти у северного соседа бунты? Из-за нескольких вещей или вариантов. Первое – всеобщая мобилизация, большая мобилизация в России. Это мобилизация людей из центральных городов, включая Москву, безусловно, и Санкт-Петербург Владимир Зеленский

Президент добавил, что большая мобилизация может потребоваться Кремлю для того, чтобы "повторить наступление, большое наступление на Украину". Кроме того, может быть вариант Б – параллельное небольшое наступление туда, где можно ограничиваться меньшим количеством боевых сил.

А уже куда – я думаю, у них есть несколько вариантов. И здесь он смотрит, а что происходит со странами НАТО. Я думаю, что выбор именно из-за этого. Будут ли они подключаться или не будут, – сказал президент

Об экспорте украинского оружия

Зеленский рассказал, что так называемая Drone Deal (соглашение по дронам), которую Украина предлагает партнерам, будет содержать по меньшей мере 10 различных договоров о том или ином экспорте украинского оружия.

Мы договорились о 10-летних договорах уже с тремя ключевыми странами: Саудовской Аравией, Эмиратами и Катаром. Запрос у нас уже от 11 стран – Ближний Восток и Залив, плюс постепенно присматриваемся к Кавказу. При этом Drone Deal будет не менее 10 различных договоров о том или ином экспорте украинского оружия. Предусмотренное сопроизводство – строительство наших линий производства как в Украине, так и в других государствах. Также ведется работа с Европой, добавил Зеленский. Есть начало работы с Германией, Италией, Норвегией, Швецией и Нидерландами. Безусловно, у нас хорошие отношения с Великобританией и Францией. Я уверен, что там все это будет происходить, — отметил президент

Для справки: Drone Deal — это специальный формат договора безопасности, инициированный Украиной. Он предполагает совместную разработку, производство и закупку беспилотников, ракет и других оборонных систем. Это комплексная программа, направленная на обмен военной экспертизой, партнерство в сфере оборонных технологий и экспорт украинского оружия.

О результатах "дальнобойных санкций"

Только в марте из-за ударов Украины по России нефтяная промышленность врага понесла убытки по меньшей мере на 2,3 миллиарда долларов. Зеленский назвал подразделения, причастные к ударам по глубокому тылу россиян:

1-й отдельный центр ССС ВСУ;

98-й разведывательный центр ССО.

Наши дальнобойные санкции продолжают работать — я благодарен всем нашим воинам за меткость. Это один месяц. Сейчас, в апреле, продолжаем, — подчеркнул президент

Украина будет говорить с Мадяром о возврате денег "Ощадбанка"

По словам главы государства, Украина будет пытаться вернуть деньги "Ощадбанка", которые были задержаны в Венгрии. Планируется обсудить это с будущим премьером страны, Петером Мадяром.

Деньги хотелось бы вернуть. Они у нас деньги забрали (речь о деньгах Ощадбанка, — ред.). Будем говорить уже с Мадяром. Я думаю, что должны вернуть. Эти деньги просто Орбан (Виктор Орбан, – премьер Венгрии, – ред.) украл, Владимир Зеленский

Напомним, 5 марта венгерские силовики остановили колонну автомобилей "Ощадбанка". Она везла из Вены в Украину 40 млн. долларов США, 35 млн. евро и 9 кг золота. Венгрия задержала средства, сославшись на подозрение в "отмывании денег".

