Навар – 20 гривен на литре. Что происходит на рынке горючего и можно ли снизить цены на АЗС

Даже при стабильной ситуации в стране стоимость топлива может резко меняться

Каждый день украинцы видят колебания цен на горючее, однако они формируются не только решением АЗС или государства, но и окончательная стоимость бензина и дизеля выходит под влиянием сразу ряда факторов. Кстати, сейчас разница между закупочной и розничной ценой может достигать 20 грн за литр, и это теоретически является возможностью для удешевления горючего.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал директор Научно-технического центра "Психея", председатель комитета по развитию экономической конкуренции при ТПП Украины Сергей Сапегин.

— Какие проблемы с ценообразованием на нашем нефтерынке?

Главная проблема заключается в том, что украинский рынок горючего зависит от импортного паритета, внешних котировок, логистики, валютного курса, налогов и военной премии за риск. Тем не менее мы видим нефтяные качели, связанные с событиями в Ормузском проливе, соответственно они отражаются в котировках на горючее и непосредственно давят на ценообразование для потребителя. Понятно, что при нашей зависимости от импорта полностью разорвать такую связь невозможно, однако нужно искать пути уменьшения уязвимости к внешним шокам.

- А как может наше государство влиять на эту ситуацию? Как отвязаться от котировок, от биржевых качелей, от этих игр?

Полностью отвязаться от внешних котировок Украина не может, но может снизить влияние ценовых колебаний и рисковой надбавки. Для этого нужно работать по нескольким направлениям: обеспечение ресурсного наполнения за счет диверсификации маршрутов и поставщиков, создание стратегических и стабилизационных запасов горючего, обеспечение конкуренции и прозрачного ценообразования на импортное горючее и меры по сдерживанию неприоритетного спроса в кризисные периоды. Важная внутренняя переработка, в частности малые или модульные мощности, может частично повысить устойчивость системы, хотя понятно, что это не заменит импорт. Биоэтанол и биодизель являются перспективными направлениями, однако здесь важны не декларации, а стабильные правила, масштабирование производства и контроль качества.

— Но НПЗ хоть большой, хоть маленький, может стать целью для врага.

Да, любая топливная инфраструктура в военное время потенциально уязвима. Преимущество малых мощностей не в том, что они неинтересны врагу, а в том, что они меньше концентрируют риск и в случае поражения не создают такого системного эффекта, как большой завод или большой узел хранения. Именно поэтому малые мощности могут являться частью модели устойчивости вместе с запасами, рассредоточенным хранением и гибкой логистикой.

Сергей Сапегин. Фото: Facebook

— Сергей Витальевич, а введение этих системных решений позволит снизить стоимость автомобильного топлива в Украине?

В среднесрочной перспективе такие решения могут снизить волатильность, логистические расходы и часть военной премии за риск. Но они не дадут автоматического и мгновенного удешевления, поскольку розничная цена все равно зависит от импортного паритета, курса гривны, налогов, логистики и уровня конкуренции между сетями.

— Но ведь будет оставаться еще доля рынка, которая пользуется автомобильным горючим: колесный транспорт, доставка продуктов, доставка товаров, перевозка по Украине плюс аграриям нужно заправляться. Если я могу два километра пройти пешком или пять километров проехать по общественному транспорту, то аграрии все же вынуждены использовать горючее в тех же объемах.

Вот именно. Поэтому сокращение неприоритетного спроса может дать лишь частичный эффект. Для агросектора, грузовых перевозок, критической логистики и спецтехники главными являются стабильность снабжения, предполагаемое качество горючего и нормальная конкуренция на рынке. Биотопливо не может быть универсальным решением для всех сегментов, особенно для дизельного рынка, но оно является полезным инструментом для уменьшения зависимости от внешних рисков. Кроме того, это направление, которое использует местное сырье и создает рабочие места, наполняя местные бюджеты.

— Учитывая это количество Жигулей, Москвичей и Запорожцев, я думаю, им и Евро 2 подойдет.

Такая формулировка справедлива лишь частично. Действительно, часть более старого автопарка может физически работать на топливе с меньшими экологическими требованиями, но это не значит, что государству следует снижать единый общий стандарт качества на рынке. Экологический класс автомобиля и стандарт горючего это разные вещи. Однако в условиях войны критическим может быть физическое наличие горючего. Кроме того, рост цены существенно сказывается на бюджетных закупках, в частности, для ВСУ. Вопрос о возможности использования горючего с меньшими экологическими требованиями следует рассматривать, но тщательно взвешивать за и против недопущения спекуляций на рынке.

— То есть премиальщики могли бы спокойно снизить стоимость на 10 гривен, опустившись к дискаунтерам. То есть, здесь резерв еще есть?

Потенциал для снижения цены в отдельные периоды может существовать, особенно если в рознице накапливается завышенная премия за риск. Но называть конкретный резерв прочности операторов не совсем некорректно. К примеру, сейчас маржа между импортным паритетом и розничными ценами достигает 20 гривен на литре. Если предположить, что справедливая маржа для операторов до 10 грн. на литре, остаются дополнительные 10 гривен, что является потенциалом для снижения розничной цены. Но есть несколько составляющих, связанных с тем, что в разные периоды такая маржа может существенно отличаться. Для этого нужно прозрачно показать закупочную цену, налоги, логистику, расходы на хранение, операционные расходы и фактическую валовую маржу. Только после этого можно оценивать реальный запас для понижения цены в конкретное время. Однако должна работать конкуренция.

Цены на горючее в Украине 22 апреля. Скиншот: Минфин/"Телеграф"

— Не совсем понятно, как на рынке, на котором работают рыночные механизмы, одно и то же топливо можно продавать с разницей в 10 гривен на литре?

Сам по себе ценовой разрыв еще не доказывает сговор или злоупотребление. Разница может объясняться форматом сети, расположением станций, арендой, зарплатой, сервисом, программами лояльности, скоростью оборота и расходами на финансирование. Но если такой разрыв долго остается аномально большим, то это действительно требует предметного анализа со стороны антимонопольных органов. Они имеют определенные методики, позволяющие определять злоупотребление рыночной властью. Однако, к сожалению, пока нет окончательных выводов АМКУ.

— Почему мы видим реакцию на геополитические события в цене горючего уже через несколько дней, хотя физическая цепь снабжения длиннее?

Потому что рынок реагирует не только на текущую физическую партию, но и ожидаемую стоимость следующего ресурса. То есть геополитический риск быстро влияет на цены на нефть, оптовые котировки в Европе, стоимость логистики, страхование. Следовательно, самая быстрая реакция рынка типична во время нефтяного шока под влиянием геополитических событий. Вопрос в другом: как обоснованно и пропорционально эта рисковая надбавка переносится в розничную цену.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как изменится стоимость горючего в течение месяца. Аналитики дали прогноз.