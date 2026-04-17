Ценники пошли вниз: как изменится стоимость горючего в течение месяца

Эксперт рассказал, что будет дальше с ценами на бензин, дизтопливо и автогаз

С 13 по 17 апреля средние оптовые цены на горючее продемонстрировали снижение: бензин подешевел на 0,95 грн/л до 66,22 грн/л, дизель на 3,91 грн/л, до 84,38 грн/л. Сжиженный газ потерял 3150 грн/т (1,70 грн/л) и опустился до 77290 грн/т (41,74 грн/л).

Об этом сообщает профильное издание enkorr со ссылкой на данные мониторинга Консалтинговой группы "А-95".

Ценники на дизтопливо и бензин постепенно снижаются

"Четырехдневное снижение европейских котировок и стабильность на фьючерсном рынке дали возможность части автозаправочных сетей начать охлаждение цен на колонках. Массовым назвать это явление пока нельзя, но тенденция будет усиливаться, если оптовые цены не начнут расти", – считают аналитики.

В то же время, в течение 16–17 апреля розничные цены также пошли вниз: бензин А-95 и дизтопливо подешевели на 14 коп./л — до 73,01 грн/л и 91,25 грн/л соответственно.

Отдельные сети уже более активно корректируют стоимость. Так, на 1 грн/л снизили цены на дизельное топливо UPG (до 91 грн/л), Chipo (91,87 грн/л) и "Авантаж 7" (89,95 грн/л), а криворожская сеть RLS опустила цену на 40 коп./л — до 89,50 грн/л.

В то же время Chipo почти единственная сеть, существенно пересмотревшая цены и на бензин: в два этапа его стоимость снизили на 4,28 грн/л — до 71,60 грн/л, отмечают эксперты.

Кроме того, в Днепропетровской области сеть "БРСМ-Нефть" также снизила цену на бензин А-95 на 1 грн/л – до 68,99 грн/л.

В Киеве АЗС начали информировать клиентов об удешевлении горючего через рассылки. В частности, в сети UPG сообщили о снижении цен на разные виды горючего в пределах 1–2 грн.

Стоимость газа следует за трендом

Аналитики отмечают, что в конце недели начал дешеветь и автогаз, хотя и незначительно. По состоянию на 17 апреля сети BVS, Ovis и отдельные станции Marshal (в Сумской области) снизили цены на 1 грн/л – до 47,90 грн/л, 48,99 грн/л и 47,99 грн/л соответственно. Последняя также выровняла стоимость газа по всей сети. На 11-50 коп./л снизили цены и сети "Катрал" и "Автотранс".

Розничные цены на топливо 15-17 апреля 2026

Что тормозит удешевление на украинских АЗС

По оценкам экспертов, падение оптовых цен и стабилизация внешних котировок создают предпосылки для дальнейшего удешевления на АЗС. В то же время более быстрому снижению мешают дорогостоящие запасы, сформированные во время ценового пика, а также апрельские объемы импорта, закупленные по более высоким ценам.

В эфире Вечер.LIVE топливный эксперт Дмитрий Леушкин отметил, что на фоне разговоров о возможном перемирии на Ближнем Востоке и снижении мировых цен на топливо, украинцам тоже следует ожидать его удешевления. Но оно происходит с задержкой: рынку нужно время, чтобы более низкие цены на нефть трансформировались в стоимость горючего на АЗС.

"Это минус 15 гривен от тех цен, которые есть сейчас. Но в течение месяца — примерно по 3-4 гривны в неделю", — сказал он.

Ранее заместитель директора Национального института стратегических исследований Ярослав Жалило заявил, что из-за подорожания горючего уже в апреле можно ожидать роста стоимости и других товаров. По его словам, в этом году украинцы могут не дождаться традиционного снижения цен на сельхозпродукцию в мае.